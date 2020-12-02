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Бывшего топ-менеджера сахарного комбината в Скиделе будут судить за взятки
02.12.2020 12:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одного из бывших руководителей сахарного комбината в Скиделе будут судить за взятки. Об этом
Как сообщается, один из уже бывших руководителей ОАО «Скидельский сахарный комбинат» с 2015-го по июль 2020 года оказывал индивидуальным предпринимателям определенные услуги: помогал с выгодными для них подрядами на перевозку сахарной свеклы, а также содействовал в заключении договоров о долгосрочном сотрудничестве с предприятием. За свою помощь топ-менеджер получал от предпринимателей деньги — следователи установили 16 эпизодов получения взяток на общую сумму более 16 тысяч рублей.
По-видимому, речь идет о заместителе генерального директора предприятия Сергее Куликовском. О его задержании в июле
Дело направлено в суд. Стоит отметить, что задержание Куликовского не связано с так называемым сахарным делом, которое
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Как сообщается, один из бывших руководителей предприятия помогал предпринимателям заключать выгодные для них договоры, а за свои услуги получал от них деньги: за...
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