Бывшего топ-менеджера сахарного комбината в Скиделе будут судить за взятки

Источник материала: Tut.by

Одного из бывших руководителей сахарного комбината в Скиделе будут судить за взятки. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщается, один из уже бывших руководителей ОАО «Скидельский сахарный комбинат» с 2015-го по июль 2020 года оказывал индивидуальным предпринимателям определенные услуги: помогал с выгодными для них подрядами на перевозку сахарной свеклы, а также содействовал в заключении договоров о долгосрочном сотрудничестве с предприятием. За свою помощь топ-менеджер получал от предпринимателей деньги — следователи установили 16 эпизодов получения взяток на общую сумму более 16 тысяч рублей.

По-видимому, речь идет о заместителе генерального директора предприятия Сергее Куликовском. О его задержании в июле сообщило МВД. В настоящий момент он обвиняется по частям 1 и 2 статьи 430 (Получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси. Примерно 14 тысяч рублей из средств, полученных преступным путем, обвиняемый добровольно возместил.

Дело направлено в суд. Стоит отметить, что задержание Куликовского не связано с так называемым сахарным делом, которое прогремело на всю страну в начале нынешнего года. Одним из его заметных эпизодов стал разворот самолета с летевшим в нем директором Городейского сахарного комбината Михаилом Криштаповичем прямо над территорией Польши. Под стражей в итоге оказались руководители всех четырех сахарных заводов страны, а также связанные с ними экс-глава 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня (правда, в конце августа его выпустили под подписку о невыезде) и другие люди.