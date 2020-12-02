Рост благосостояния, экспорта, пенсионное переформатирование: программа правительства на пятилетку

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси представил в парламенте программу деятельности правительства до 2025 года, назвав ее главной целью повышение благосостояния населения и «достижение высоких стандартов жизни». Видео его выступления опубликовала пресс-секретарь премьер-министра.



Фото: mlyn.by

В частности, Головченко анонсировал переход на новые критерии установления минимальной зарплаты «в размере не ниже 30% прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике на соответствующий год». Для бюджетников «в меру возможностей бюджета» предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. В реальном секторе будет сохранен принцип «зарабатывания денег через увеличение производительности труда». При этом предстоит «акцентированная работа с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого».

Он также рассказал, что стране предстоит переформатировать пенсионную систему .

«Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», — заявил Головченко.

В правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту на уровне не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране.

Премьер анонсировал продолжение программы семейного капитала и расширение направления его использования. Эффект от программы семейного капитала он назвал более чем убедительным.

— За пять лет ее реализации численность многодетных семей возросла почти вдвое, — заявил он, обещав содействие в решении жилищного вопроса молодым семьям с детьми и многодетным.

Головченко также заявил о необходимости предотвращения утечки мозгов, в первую очередь, молодежи, и о комплексной корректировке законодательства о миграции для этого, о праве руководителя коммерческого предприятия на разумный деловой риск, поднял вопрос соразмерности наказания совершенным экономическим преступлениям, подчеркнув важность «доверительного диалога бизнеса и власти».

Правительство обещает принятие программы развития конкуренции, где среди прочих мер Головченко назвал усиление требований к б/у товарам.

Среди проблем экономики премьер-министр обратил внимание на низкую инновационную активность. Он анонсировал совершенствование традиционной экономики и развитие новой экономики, где основа — интеллектуальные продукты и услуги.

Глава правительства заявил о намерении увеличить экспорт товаров и услуг до 50 млрд долларов в 2025 году (42 млрд долларов в 2019 году по данным Нацбанка) за счет роста маржинальности продукта, профессиональной работы с конечным потребителем.

— Задача — продавать, а не отгружать, — подчеркнул он, ориентировав на экспорт высокотехнологичной продукции.