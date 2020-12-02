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Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума
02.12.2020 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ ходе торгов накануне первая криптовалюта подорожала более чем на процент - до отметки в 19 тысяч и 915 долларов. В последний раз на такие высокие позиции биткоин забирался в декабре 2017 года. Напомним, в долгосрочной перспективе эксперты прогнозируют первой криптовалюте рост до 20 тысяч долларов за монету.
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В ходе торгов накануне первая криптовалюта подорожала более чем на процент - до отметки в 19 тысяч и 915 долларов. В последний раз на такие высокие позиции биткоин...
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