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Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума

02.12.2020 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В ходе торгов накануне первая криптовалюта подорожала более чем на процент - до отметки в  19 тысяч и 915 долларов. В последний раз на такие высокие позиции биткоин забирался в декабре 2017 года. Напомним, в долгосрочной перспективе эксперты прогнозируют первой криптовалюте рост до 20 тысяч долларов за монету.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В ходе торгов накануне первая криптовалюта подорожала более чем на процент - до отметки в  19 тысяч и 915 долларов. В последний раз на такие высокие позиции биткоин...
 
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