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На прошедших торгах рубль незначительно ослаб по отношению к трем основным валютам
02.12.2020 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 59 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек, и 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.
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Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 59 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек, и 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.
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