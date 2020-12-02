"За 5 лет офисы в Минске подешевели на $250 с "квадрата". Но их все равно не покупают". Эксперт о том, что происходит с бизнес-центрами

- В 2020 году ожидалось, что к существующим 137 бизнес-центрам и 1080 тыс. офисных кв. м будет введено еще порядка 100 тыс. "квадратов". Но этого не произошло из-за начавшихся постоянных форс-мажоров: вначале пандемия проредила численность офисных арендаторов, и количество свободных офисов начало понемногу увеличиваться, а после к этому добавились общественные волнения и, в частности, начавшаяся «айтишная» релокация, - говорит эксперт. - А ведь именно компании IT-сферы на протяжении последней пятилетки были одним из крупнейших потребителей офисов. На фоне всего этого девелоперы некоторых объектов решили повременить с их вводом в эксплуатацию, в результате чего рынок получил только 38 тыс. кв. м.

Следует отметить, что совокупный офисный объем бизнес-центров Минска за последнюю пятилетку увеличился на 256 тыс. кв. м, или более чем на 30%. Казалось бы, весьма внушительная цифра. Безусловно, но не такая внушительная, как за период с 2010 по 2015 гг., когда рост составил 126% (460 тыс. кв. м).

- Рынок офисной недвижимости Минска в начале 2010-х годов развивался в ситуации явного дефицита новых площадей. Кроме того, в то время получить земельный участок под строительство было куда проще, чем сейчас, - поясняет руководитель «Твоя столица · Недвижимость для бизнеса» Руслан Орлов. - В результате массовый спрос рождал широкое предложение. В течение 2015 г. было отмечено максимальное количество бизнес-центров, предлагавшихся по схеме долевого строительства, – 29. Не все из них в итоге были достроены, да и механизм «долевки» за последующие годы, можно сказать, потерял к себе доверие инвесторов. Сегодня предлагается только 2 объекта, один из которых явный долгострой.

Аренда и купля-продажа

По словам представителя «Твоей столицы», одним из наиболее значимых для офисного рынка нововведений за последнюю пятилетку стала переориентация спроса на офисы с купли-продажи на аренду.

- Здесь можно выделить две основные причины: первая сугубо финансовая и заключается в том, что вместе с прошедшим дефицитом офисов и после падения рынка коммерческой недвижимости в период с 2014 по 2016 гг. компании перестали рассматривать офис как инвестиционный актив. Все поняли, что нет смысла замораживать крупные средства, приобретая офис в собственность, когда можно его просто арендовать, а деньги использовать на развитие бизнеса. Кроме того, с каждым годом увеличивалась доля IT-компаний, чья кадровая численность была непостоянной, в результате чего покупать конкретный офис было не целесообразно, поскольку завтра он может быть уже слишком маленьким или наоборот.

А вторая причина состоит в том, что на рынке увеличилась доля крупных арендаторов (в частности, IT-компаний), для которых важен комфорт работы, выражавшийся, в том числе и в оперативности, качественности обслуживания не только конкретного офиса, но и бизнес-центра в целом. А подобное, как правило, было свойственно бизнес-центрам с единым собственником.

Цены и ставки аренды

Поскольку сегодня на рынке преобладает аренда, то начнем со ставок. Если вы думаете, что они за последние 5 лет выросли, то вы ошибаетесь: они, наоборот, уменьшились от 3% (класс В+) до 20% (класс С).