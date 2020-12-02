Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии «в оголтелом поведении» по отношению к Беларуси

Источник материала: Tut.by

Польша и страны Балтии ведут целенаправленную деструктивную политику в отношении Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил в среду на заседании Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.



Фото: president.gov.by

— Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран, — цитирует Лукашенко ТАСС.

Он также заявил, что Беларусь испытывает на себе «откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства».

— Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси.

По его словам, поменять власть, законы и социальное ориентирование предлагают «с особой формой циничности».

— Уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатические формулировки. Многие уже поняли, что мир уже не будет таким, каким он был год или два года назад. А уж тем более, каким мы его себе представляли, — заявил Лукашенко.

Про США и НАТО у западных границ

Лукашенко заявил, что мир «стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений».

— Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ, — сказал он. По его словам, под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси.

— В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена.

Лукашенко также указал на то, что международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса, по всему миру идут беспрецедентные массовые беспорядки.

— Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов.

Лукашенко отметил, что идет «бесцеремонное навязывание двойных стандартов».

— С одной стороны чрезвычайно жесткая реакция западных властей на протесты и в целом непопулярная государственная политика преподносятся ими как объективная необходимость. С другой — меры иных стран по обеспечению стабильного развития, поддержанию правопорядка и законности выставляются как диктатура и деспотизм. Хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих, — приводит цитату телеграм-канал «Пул Первого».

Путин про Беларусь

Владимир Путин заявил, что его беспокоит в делах в Беларуси «вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка». Он призвал дать народам «самим разобраться в вопросах, которые представляют политический интерес».

— Надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно и без всяких резких движений выстроить и внутриполитический диалог со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне, — заявил Путин.

Он выразил уверенность в том, что у белорусского народа получится это сделать.

— В том числе имея в виду и политический опыт президента Белоруссии, — добавил Путин.



Фото: пресс-служба президента России

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции. Во встрече также принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. После вступительной части совет продолжит работу в закрытом режиме, объявил Владимир Путин.

(По материалам ТАСС и телеграм-каналов RIA_Kremlinpool и «Пул Первого» )