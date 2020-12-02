ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер рассказал о пенсионной реформе и повышении благосостояния белорусов

02.12.2020 14:53 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Главной целью программы названо «повышение благосостояния населения»и «достижение высоких стандартов жизни».

Об этом заявил 2 декабря премьер-министр Беларуси Роман Головченко на представлении парламенте программы работы правительства до 2025 года.

Пенсионная реформа

Переформатирование пенсионной системы в Беларуси заключается в поддержании средней пенсии по возрасту не ниже 40% от средней зарплаты, а также в запуске механизма частных пенсионных сбережений.

«Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», - сказал Головченко.

Как именно этого планируют добиться, он не уточнил – все находится в разработке.

Правительство намерено прийти к поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране.

Что с зарплатой

По словам премьера, планируется «акцентированно» работать с организациями, в которых средняя зарплата ниже отраслевого значения.

Головченко упомянул также о «переходе на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике».

«Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала», - сказал Головченко, не уточняя, как именно планируется «стимулировать» и «мотивировать» работников и персонал.

Пункты, упомянутые премьером – повышение базовой ставки, принцип зарабатывания денег через повышение производительности труда, - не стали новшеством. В прошлые «пятилетки» такие подходы также озвучивались.

А про «повышение благосостояния населения»и «достижение высоких стандартов жизни» говорил еще Леонид Ильич Брежнев.

(Дополняется)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главной целью программы названо «повышение благосостояния населения»и «достижение высоких стандартов жизни».
 
Новости дня
Новости экономики
 
Бывшего топ-менеджера сахарного комбината в Скиделе будут судить за взятки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика