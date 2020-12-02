Премьер рассказал о пенсионной реформе и повышении благосостояния белорусов

Главной целью программы названо «повышение благосостояния населения»и «достижение высоких стандартов жизни».

Об этом заявил 2 декабря премьер-министр Беларуси Роман Головченко на представлении парламенте программы работы правительства до 2025 года.

Пенсионная реформа

Переформатирование пенсионной системы в Беларуси заключается в поддержании средней пенсии по возрасту не ниже 40% от средней зарплаты, а также в запуске механизма частных пенсионных сбережений.

«Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», - сказал Головченко.

Как именно этого планируют добиться, он не уточнил – все находится в разработке.

Правительство намерено прийти к поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране.

Что с зарплатой

По словам премьера, планируется «акцентированно» работать с организациями, в которых средняя зарплата ниже отраслевого значения.

Головченко упомянул также о «переходе на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике».

«Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала», - сказал Головченко, не уточняя, как именно планируется «стимулировать» и «мотивировать» работников и персонал.

Пункты, упомянутые премьером – повышение базовой ставки, принцип зарабатывания денег через повышение производительности труда, - не стали новшеством. В прошлые «пятилетки» такие подходы также озвучивались.

А про «повышение благосостояния населения»и «достижение высоких стандартов жизни» говорил еще Леонид Ильич Брежнев.

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