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Премьер рассказал о пенсионной реформе и повышении благосостояния белорусов
02.12.2020 14:53 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Главной целью программы названо «повышение благосостояния населения»и «достижение высоких стандартов жизни».
Об этом заявил 2 декабря премьер-министр Беларуси Роман Головченко на представлении парламенте программы работы правительства до 2025 года.
Пенсионная реформа
Переформатирование пенсионной системы в Беларуси заключается в поддержании средней пенсии по возрасту не ниже 40% от средней зарплаты, а также в запуске механизма частных пенсионных сбережений.
«Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», - сказал Головченко.
Как именно этого планируют добиться, он не уточнил – все находится в разработке.
Правительство намерено прийти к поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране.
Что с зарплатой
По словам премьера, планируется «акцентированно» работать с организациями, в которых средняя зарплата ниже отраслевого значения.
Головченко упомянул также о «переходе на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике».
«Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала», - сказал Головченко, не уточняя, как именно планируется «стимулировать» и «мотивировать» работников и персонал.
Пункты, упомянутые премьером – повышение базовой ставки, принцип зарабатывания денег через повышение производительности труда, - не стали новшеством. В прошлые «пятилетки» такие подходы также озвучивались.
А про «повышение благосостояния населения»и «достижение высоких стандартов жизни» говорил еще Леонид Ильич Брежнев.
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Главной целью программы названо «повышение благосостояния населения»и «достижение высоких стандартов жизни».
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