Высокопоставленные европейские чиновники: Моральный долг ЕС - поддержать белорусов

Источник материала: Tut.by

Моральный долг ЕС — поддержать белорусов в борьбе за право на свободные выборы, заявили участники Минского форума, проходящего в онлайн-режиме.



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Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что сейчас обсуждается, как собрать доказательства нарушений закона в Беларуси и привлечь виновных к ответственности. При этом Германия усиливает поддержку для белорусского гражданского общества и на двухсторонней основе, и через Европейский союз.

— Мы не можем смириться с тем, что Лукашенко ударами дубинок продолжает сметать гражданское общество, — заявил Маас, призвав власти Беларуси обеспечить скорейшее возвращение в Беларусь послов Литвы и Польши.

Кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская также выступила с приветственным словом.

— За прошедшие четыре месяца мы узнали, кто мы как люди, и заплатили за свое достоинство огромную цену. Почти 30 тысяч человек были задержаны, тысячи подверглись пыткам, 900 человек стали подозреваемыми по политически мотивированным уголовным делам, были убитые. У нас есть тысячи трагических историй и разрушенных жизней, — рассказала Тихановская, напомнив, что ее муж Сергей Тихановский в тюрьме уже полгода и ее пятилетняя дочь спрашивает, жив ли папа.

Тихановская также напомнила про Марию Колесникову, «одну из храбрейших женщин Беларуси», процитировав ее знаменитое: «Белорусы! Вы — невероятные!».

— Вопрос не только в избавлении от диктатуры, которая поглотила нашу страну как чума 26 лет назад, — добавила она. Никаких перемен не произошло бы без белорусского народа, который готов бороться за принципы и ценности демократии.

Тихановская отметила, что демократия в западном мире переживает непростые времена, и если сегодня не поддержать стремление белорусов к свободе, можно столкнуться с более масштабным кризисом демократии на международной арене.

Она призвала действовать быстро и эффективно, предоставляя помощь напрямую белорусскому народу.

— Мы высоко ценим готовность Германии участвовать в разработке «плана Маршалла» для Беларуси, который позволит обеспечить рост и стабильность нашей экономики, после того как страна добьется демократических перемен, — заявила она.

Тихановская призвала к международному расследованию преступлений, совершенных режимом Лукашенко.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил:

— XXI век принес больше хаоса, чем спокойствия, и Беларусь не исключение. Политический кризис в стране начался, после того как Александр Лукашенко объявил о победе в выборах с 80 процентами голосов и получении права на шестой президентский срок. Это вызвало большое недовольство со стороны общества, — сказал министр.

Недовольство возникло во всех слоях населения, люди решили отстоять свое основополагающее право — право на свободные и честные выборы.

— Мы видим их решимость, готовность заплатить самую высокую цену — принести в жертву собственную жизнь, — заявил Збигнев Рау, вспомнив, в частности, Романа Бондаренко, погибшего, «потому что мечтал о свободной, демократической Беларуси».

— Что это значит для нас, представителей ЕС? Свободный мир не может принять результаты несправедливых выборов, оставаться безучастным, когда жестоко обращаются с собственными гражданами. Мы можем поддержать белорусское общество в борьбе за свободы и права, — подчеркнул министр.

Рау отметил, что моральный долг ЕС — поддержать белорусов, но «есть одна оговорка».

— Только белорусам решать, какое будущее они хотят построить. Вмешательство третьих сторон неприемлемо и недопустимо. Мирный переход к современному демократическому государству возможет только в рамках согласованного процесса и при участии представителей оппозиции.

При этом необходимо, чтобы в этом процессе участвовали все, в том числе те, кто находится в изгнании, в Литве, Польше.

— Призываем Лукашенко начать всеохватывающий национальный диалог, — отметил министр, процитировав Тихановскую, заявившую, что Беларуси нужны новые выборы.

— Народ Беларуси должен получить возможность сделать свой выбор, решить, с кем и как они хотят строить новую страну, — уверен Рау.