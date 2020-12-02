Литва ввела бесплатные национальные визы для белорусов, «преследуемых режимом»

Источник материала: Tut.by

Литва будет выдавать бесплатные национальные визы белорусам, которые «подвергаются преследованиям со стороны властей». Соответствующее решение приняло литовское правительство.



Фото: Reuters

В среду, 2 декабря, правительство Литвы приняло решение о бесплатной выдаче национальных виз белорусам, которые подвергаются преследованиям со стороны властей. С таким предложением ранее выступил МИД страны.

— Из-за насилия, совершаемого белорусским режимом против своих граждан, и массовых нарушений прав человека, все больше и больше граждан Беларуси, ищущих убежища и временной защиты, хотят приехать в Литву. Для въезда и пребывания в Литве на более длительный срок гражданам Беларуси необходимо получить долгосрочную национальную визу, за которую взимается сбор за подачу заявления в размере 60 евро. Отныне плата не взимается, — прокомментировал решение и.о. премьер-министра Литвы Саулюс Сквернялис.

Как сообщается, новые правила будут действовать в том случае, если МИД Литвы подтвердит, что соискатель визы из Беларуси имеет право въехать в страну по особым гуманитарным причинам. Также основанием для отказа от взимания консульского сбора будет подтверждение министерства, что выдача визы гражданину нашей страны соответствует целям сотрудничества в области развития, внешней политики или национальной безопасности.

Напомним, в конце ноября в литовском МВД сообщали о более чем 650 белорусах, которые получили визу для въезда в страну по гуманитарным основаниям. Из них к тому времени успели попасть в Литву около 250 человек.