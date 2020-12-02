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Как пандемия повлияла на зарплаты
02.12.2020 16:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек – Sputnik. Из-за пандемии во многих странах значительно упали зарплаты, сильно пострадал заработок женщин и низкооплачиваемых рабочих, приводит данные Международная организация труда (МОТ).
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В двух трети стран, по которым были предоставлены официальные данные, за первые полгода с начала пандемии наблюдалось падение зарплат, а где-то выплаты росли медленнее, чем обычно. И сильнее всего "коронакризис" затронул женщин и низкооплачиваемых работников: их заработок снизился существеннее. В одной трети стран все же средняя заработная плата выросла, но скорее всего это вызвано тем, что часть низкооплачиваемых сотрудников потеряли работу, а значит, немного исказили средний уровень выплат.
"В странах, где были приняты решительные меры для сохранения занятости, последствия кризиса ощущались в первую очередь в виде падения заработной платы, а не массовой потери рабочих мест", - говорится в докладе МОТ.
При этом финансово от пандемии пострадали не все одинаково: женщин кризис затронул в большей степени, сократились зарплаты и низкооплачиваемых сотрудников.
По мнению МОТ, "в ближайшем будущем нынешний кризис, скорее всего, окажет массированное давление на зарплаты в сторону снижения".
Национальный статистический комитет Беларуси сообщал, что в октябре средняя начисленная
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Из-за коронавируса зарплаты стали меньше либо растут медленнее , свидетельствуют данные ООН.
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