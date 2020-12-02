Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада

Строить детский сад, по информации Администрации Московского района, будет «частный застройщик, который возводит в Грушевке жилье». В Управлении архитектуры и градостроительства уточнили, что этот частный застройщик — ООО «Датч Стар». В строительной компании подтвердили эту информацию. Детский сад будет построен в качестве «социальной нагрузки» при застройке нового участка.

По планам города, детский сад с бассейном рассчитан примерно на 200 детей, и сразу после возведения его передадут в коммунальную собственность города.