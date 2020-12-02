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Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
02.12.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Строить детский сад, по информации Администрации Московского района, будет «частный застройщик, который возводит в Грушевке жилье». В Управлении архитектуры и градостроительства уточнили, что этот частный застройщик — ООО «Датч Стар». В строительной компании подтвердили эту информацию. Детский сад будет построен в качестве «социальной нагрузки» при застройке нового участка.
По планам города, детский сад с бассейном рассчитан примерно на 200 детей, и сразу после возведения его передадут в коммунальную собственность города.
Уже принято официальное решение, согласно которому объект будет располагаться на территории, ограниченной ул. Декабристов — 2-й Щорса — 5-й Щорса. На этом месте сейчас находятся 5 частных домов, которые снесут, а жильцов отселят. По закону реализовать имущественные права тех, чьи дома подлежат сносу, застройщик обязан в течение нескольких лет.
— На данный момент проведена предварительная работа и оценка объемов, в ближайшее время будет начат процесс отселения, — уточнили в строительной компании.
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На сайте Администрации Московского района появилась радостная новость о строительстве детского сада в микрорайоне Грушевка. Однако для его появления сначала...
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