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Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада

02.12.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На сайте Администрации Московского района появилась радостная новость о строительстве детского сада в микрорайоне Грушевка. Однако для его появления сначала нужно снести частные дома. Мы съездили и посмотрели, как выглядит участок города, которого скоро уже не будет. 

Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада

Строить детский сад, по информации Администрации Московского района, будет «частный застройщик, который возводит в Грушевке жилье». В Управлении архитектуры и градостроительства уточнили, что этот частный застройщик — ООО «Датч Стар». В строительной компании подтвердили эту информацию. Детский сад будет построен в качестве «социальной нагрузки» при застройке нового участка. 

По планам города, детский сад с бассейном рассчитан примерно на 200 детей, и сразу после возведения его передадут в коммунальную собственность города.

Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада

Уже принято официальное решение, согласно которому объект будет располагаться на территории, ограниченной ул. Декабристов — 2-й Щорса — 5-й Щорса. На этом месте сейчас находятся 5 частных домов, которые снесут, а жильцов отселят. По закону реализовать имущественные права тех, чьи дома подлежат сносу, застройщик обязан в течение нескольких лет.

— На данный момент проведена предварительная работа и оценка объемов, в ближайшее время будет начат процесс отселения, —  уточнили в строительной компании. 

Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада

Сейчас дома, которые определены под снос, не выглядят заброшенными. Наоборот, они играют яркими красками на фоне грязно-серого пейзажа начала декабря.

Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада

К проектированию и строительству детского сада застройщик планирует приступить в ближайшее время. Realt.by и дальше будет следить за развитием событий.

Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада
Город, которого нет. Какие дома снесут в Грушевке для строительства детского сада

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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На сайте Администрации Московского района появилась радостная новость о строительстве детского сада в микрорайоне Грушевка. Однако для его появления сначала...
 
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