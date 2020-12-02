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Проезд в общественном транспорте Витебска подорожает с 3 декабря

02.12.2020 17:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 2 дек – Sputnik. Стоимость проезда в городском общественном транспорте Витебска вырастет с 3 декабря на 10 копеек, сообщили в Витебском горисполкоме.

© Sputnik / Максим Блинов
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Соответствующее решение Витебского облисполкома №665 было принято еще 30 ноября и согласовано с Министерством антимонопольного регулирования и торговли РБ.

"Тариф на городские перевозки пассажиров автобусами, троллейбусами и трамваями на обычных маршрутах в регулярном сообщении повышается на 10 копеек. Стоимость проезда составит 70 копеек за одну поездку", – сообщили в Горисполкоме.

Там подчеркнули, что предельно максимальный тариф по городу на экспрессных маршрутах вырастет с 70 до 80 копеек за одну поездку.

Поднимутся в цене и проездные билеты на месяц.

"В Витебске проездной билет на месяц на автобус, троллейбус или трамвай можно приобрести за 31,5 рубля, на два вида транспорта – за 42 рубля 4 копейки, а на три – за 50,12 рубля", – отметили чиновники.

Повысится стоимость одного километра на пригородных регулярных пассажирских перевозках. На обычных маршрутах цена составит 9 копеек за километр, на скоростных – 11, на экспрессных – 12. Стоимость проезда на дополнительных рейсах составит 11 копеек за километр.

Ранее Sputnik сообщал, что стоимость проезда выросла на 10 копеек в Минске и Бресте, а также на 5 копеек в Гомеле.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Кроме городского транспорта, вырастет стоимость проезда и на пригородных автомобильных рейсах регулярного сообщения.
 
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