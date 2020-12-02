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Определены наиболее перспективные участки по добыче нефти в Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Развитие нефтехимической отрасли Беларуси на 10 лет обсудили в Совмине В Совмине обсудили развитие нефтехимической отрасли Беларуси на 10 лет. Среди приоритетов - удовлетворить потребности республики в качественных углеводородах и...

В Совмине обсудили развитие нефтехимической отрасли Беларуси на 10 лет. Среди приоритетов - удовлетворить потребности республики в качественных углеводородах и глубокая переработка продукта. Для этого идет перепрофилирование "Нафтана" на производство высокотехнологичных пластиков с высокой добавленной стоимостью. Новую установку для этих целей планируют ввести через 6 лет. В свою очередь Мозырский НПЗ продолжит развивать топливный профиль.Нефтяники продолжают и поиск новых месторождений. Сейчас определены три наиболее перспективных участка для проведения сейсморазведочных работ - Валавский, Ельский и Радомлянский. По прогнозам специалистов, извлекаемые запасы этих объектов - более 14 миллионов тонн углеводородов. Пока Белоруснефть сохранит добычу нефти в стране на уровне один и семь миллионов тонн в год.