Эксперт оценил нефтяные перспективы Минска: диверсификация и экспорт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Если Беларусь решит продолжать заниматься диверсификацией, то Россия не будет в обиде, заявил в МПЦ Sputnik главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич, передает корреспондент Sputnik.

Ранее в январе 20202 года на специальном совещании, посвященном поставкам нефти, президент республики Александр Лукашенко заявил, что нужно диверсифицировать источники. При этом поставки должны идти на 30-40% с России, 30% с Балтики и 30% через Украину.

Вопрос выгоды для Беларуси

"Вопрос диверсификации, который был поднят в начале года, на самом деле эмоциональный. Сейчас уже есть оценки министерства финансов Беларуси, что недополучена прибыль около 1 миллиарда долларов в связи с тем, что весной происходило", - напомнил российский эксперт.

По его словам, оба белорусских НПЗ перерабатывают не только тяжелую сернистую нефть марки Urals, которая поступает по трубопроводам, но и легкую нефть.

"Если Беларусь решит продолжать заниматься диверсификацией, то Россия не будет в обиде. По той причине, что Россия участвует в соглашении ОПЕК+ по сокращению объемов добычи. Соответственно легкие сорта нефти, которые необходимы белорусским НПЗ, поступали не по "Дружбе", а по железной дороге", - отметил Борис Марцинкевич.

При этом он констатировал, что такие поставки были не очень выгодны ни российским, ни белорусским предприятиям. На них поставлялся сорт нефти Sibirian Light, который шел из Западной Сибири, а это достаточно большие расстояния. Отсутствие экспортных пошлин не радовало российский бюджет.

Эксперт также обратил внимание, что на белорусские НПЗ в текущем году поступала нефть из Азербайджана, США, Норвегии, Саудовской Аравии. В связи с этим для России ничего страшного не наступило. Потому что легкую нефть из Сибири можно было поставлять туда, где был спрос.

"Вопрос насколько это выгодно Беларуси с учетом всех перевалок (нефти), которые необходимо выполнить, нужно фрахтовать суда, в случае с южным маршрутом нужно прокачивать нефть через (трубопровод) Одессу-Броды", - задал риторический вопрос Борис Марцинкевич.

Диверсификация экспорта

Российский эксперт подчеркнул, что в случае, если Беларусь будет переводить свой экспорт нефтепродуктов с портов балтийских республик на Усть-Лугу, увеличится транспортное плечо на значительное расстояние.

При этом до конца непонятно, как отреагирует на предложение предоставить льготы РЖД, учитывая объемы, которые может дать белорусская сторона.

"Во всех российских портах на побережье Балтийского моря работают частные стивидорные компании. Как бы здесь не выглядели межгосударственные отношения, предстоит выяснить, как выстроить отношения с частниками, которые сотрудничают с портом", - особо отметил Борис Марцинкевич.

После чего напомнил, что белорусская сторона обозначила готовность приобрести нефтяной терминал в России. Возможно, это было бы самым рациональным решением, чем каждый раз выяснять отношения с частными стивидорными компаниями.

"Тогда это было бы больше похоже на межгосударственный проект. Российская железная дорога – это государственная компания. Если Беларусь, используя возможности РЖД, довозит до своего терминала, то, что переработано на белорусских НПЗ, может это было бы стройнее", - предположил он.

Российский эксперт также обратил внимание, что договоренности о перевалке белорусских нефтепродуктов в литовском порте в Клайпеде заканчиваются в 2023 году, что является еще одной из причин, почему все движется не так быстро, как хотелось бы.

"Если Беларусь откажется от использования мощностей Клайпеды, соответственно возникают неустойки, штрафные санкции, которые платить вряд ли кому-то хочется", - констатировал он.

Борис Марцинкевич резюмировал это словами, что заявить о желании переваливать нефтепродукты через российские порты можно быстро, а выстраивать под это бизнес-модель куда сложнее.

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