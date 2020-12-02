«Госаппарат не реагирует на требования народа». Эксперты о том, почему диалог не складывается

Источник материала: Tut.by

Диалог белорусского общества и власти не складывается. Стороны декларируют готовность к нему, но понимание самого диалога, его участников и обстоятельств кардинально отличаются. Почему сторонам не удается начать переговоры и какие есть альтернативы диалогу, обсудили участники Минского форума .



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Основная причина взрыва протестных настроений заключается в том, что белорусская социальная модель исчерпала свой ресурс и стала тормозом развития общества, считает политолог аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

— Общество переросло государство, ему стало тесно в его рамках. И этот конфликт не может быть разрешен, пока государство не станет соответствовать запросам общества, — комментирует политолог.

За последние 9 месяцев белорусское общество прошло большой путь самоорганизации, всплеск разного рода инициатив от помощи медикам до формирования местных и дворовых сообществ. Народ высказал желание быть политическим субъектом. Параллельно продолжался сдвиг от таких ценностей, как стабильность и безопасность, в сторону повышения роли развития и потребности в переменах.

Однако заявления и требования части общества, настроенной на перемены, не привели к переходу на сторону народа государственного аппарата.

— Ни один государственный институт не избирается народом и не контролируется им. Все они стерильные от инакомыслия. В Беларуси — огромное присутствие государства во всех сферах общественной жизни. Есть жесткая вертикаль власти, которую сверху формирует лично Лукашенко. Государственный аппарат не зависит от народа, потому не реагирует на его требования, но остается лояльным к тому, кто его создал, — говорит Валерий Карбалевич.

Внутриполитический кризис тем временем привел к массовым репрессиям и фактическому правовому дефолту. Он также стал проблемой региональной безопасности в Центральной и Восточной Европе, считает экс-министр культуры Беларуси, член президиума Координационного совета Павел Латушко.

— Сегодня мы имеем консолидированные требования, которые не исчерпываются остановкой насилия и восстановлением справедливости. После того, как страна попала в ситуацию правового дефолта, и после всего, что произошло в это время, мы имеем установку на изменение власти и порядка как такового. Но мы не имеем координации и общего плана, — отмечает социолог Центра европейской трансформации Оксана Шелест.

В то время как обе стороны декларируют готовность к диалогу, этот процесс не продвигается, так как у них не нашлось точек соприкосновения, от которых можно было бы отталкиваться.

— Власть хочет говорить о некой позитивной повестке, реформе Конституции при полном игнорировании вопросов насилия силовиков, результатов выборов и политзаключенных. Она хотела бы подобрать себе для разговора подходящих оппонентов, в идеале абстрактных представителей трудовых коллективов. Это все, кого зовут на Всебелорусское народное собрание, а также провластные политики, профсоюзы. Оппоненты власти, в частности Координационный совет, также хотят диалога только после выполнения, безусловно, морально справедливых предварительных требований, равносильных капитуляции Лукашенко. Это такие требования, после которых диалог не понадобится, — отмечает аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко.

Альтернативой диалогу или переговорам эксперт видит либо силовое решение вопроса или замораживание ситуации в надежде, что кризис разрешится в силу экономических или иных обстоятельств.

Павел Латушко видит выход в организации диалога при содействии внешних сил.

— Мы предлагаем Европейскому союзу сформировать миссию высокого уровня для начала диалога с Россией с последующим принуждением властей Беларуси к внутриполитическому диалогу. Если высокая миссия не может быть сформирована по неким соображениям Европейского союза, мы предлагаем главе Еврокомиссии назначить спецпредставителя ЕС по вопросам Беларуси.