«Не можем оставаться безучастными». Как видят разрешение политического кризиса соседи Беларуси

Источник материала: Tut.by

Политический кризис в Беларуси вызван внутренним конфликтом, он не имеет под собой ни проевропейских, ни пророссийских настроений. То, как он разрешится, может решать только белорусский народ. А соседи и крупные партнеры Беларуси заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации. Такую позицию высказали представители России и ЕС на Минском форуме .



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Кризис, вызванный противоречиями между государственной системой и быстро развивающимся гражданским обществом, достигший своего апогея в течение второй половины текущего года, обострил отношения не только внутри страны, но и по ее внешнему периметру, отмечает декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский.

— Для определения причин сложившейся ситуации Минск использовал известный прием в политике, то есть ответственность за обострение внутренних проблем, поддержку протестов была возложена на внешние силы. На первом этапе на роль ответственного был определен восточный сосед, но через некоторое время острие критики было перенаправлено в противоположном направлении. Особенно достается Польше и странам Балтии.

Тем не менее соседние страны заинтересованы в том, чтобы Беларусь вышла из кризиса, чтобы насилие было прекращено, а граждане Беларуси — услышаны.

Россия заняла позицию выжидания

Россия долгое время полагалась на Беларусь как на дружественного партнера, который не нацелен на вступление в НАТО. Она заинтересована в дальнейшем сохранении близких отношений. Кремль «не слишком заботит выживание лично Лукашенко», если его заменит человек, который будет менее токсичным по отношению к белорусам и более предсказуемым по отношению к Москве. При этом Путин открыто пообещал оказывать поддержку Александру Лукашенко. Тем не менее Кремль предпочитает занимать выжидательную позицию, считает Надежда Арбатова, заведующая отделом европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений (Россия).

— Протестное движение, которое стало сюрпризом для всех, заставило Россию задуматься о том, каким образом можно урегулировать данный кризис. С одной стороны, Лукашенко — это союзник Российской Федерации в плане безопасности, и Россия не может быть просто молчаливым наблюдателем в текущей ситуации. Я сказала бы, что Россия довольно сильно боится возможности «оранжевой революции» в этой стране. Реальной угрозой для нее был бы демократический лидер, настроенный против Москвы и ориентированный в направлении Запада.

Предпочтительным сценарием как для Европейского союза, так и для Москвы был бы «мирный уход Александра Лукашенко, выпуск на свободу политзаключенных, проведение новых президентских выборов», считает Надежда Арбатова.

ЕС ограничивает проекты с государством, но поддерживает гражданское общество

— Беларусь никогда не будет прежней, демократические преобразования уже укоренились на белорусской земле. Мы наблюдаем развитие белорусского самосознания. В данный момент климат не слишком благоприятен для сотрудничества с белорусскими властями, но мы не хотим отказываться от этой идеи. Мы заинтересованы в плодотворном тесном сотрудничестве с Беларусью, — говорит заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

Мартин Пшидач считает, что конституционная реформа, предложенная Александром Лукашенко, не отвечает на тот запрос, который белорусское общество посылает правительству.

— Наше понимание таково, что любые изменения в белорусской системе, в том числе конституционные, должны быть лишь вторым этапом, первый этап — это диалог между властями и людьми и выборы. Любые другие изменения будут просто косметическими. Это неверное направление, это не является ответом на этот политический кризис, — объясняет представитель внешнеполитического ведомства Польши.

Выход из сложившейся в Беларуси ситуации он видит в начале диалога, предлагает подумать о новых выборах, а уже потом менять политическую систему, если это еще будет актуально.

— Мы не имеем условий в отношении того, кто должен выиграть выборы, — решать только белорусам. Мы поддерживаем суверенитет Беларуси и лишь призываем услышать голос народа. Поскольку стабильность и процветание Беларуси остается целью, которую преследуют соседи этой страны, в том числе ЕС, — говорит Пшидач.

В то же время представитель МИД Польши говорит, что соседи не могут оставаться безучастными «перед лицом несправедливости и насилия, а также вреда, который наносится населению». Это стало причиной усиления поддержки населения и гражданского общества Беларуси, а также введения санкций в отношении виновных в нарушении прав человека.

Представитель МИД Германии Михаэль Зиберт указывает на то, что принятые ранее санкции ЕС не способствовали отказу от нарушения прав человека в Беларуси, и на необходимость принятия третьего пакета санкций.

Германия тоже пересматривает реализуемые совместные проекты. В новых проектах фокус будет сделан на людях, которые отстаивают свои права и свободу. Это студенты, правозащитники, журналисты, бастующие рабочие и граждане, которые выступают за прекращение насилия.

— Мы начали перепроверку всех проектов и отношений с государственными органами. Некоторые уже были заморожены. Европейский союз также перепроверяет проекты Восточного партнерства, вопрос о кредитах через европейские финансовые институты. Мы смотрим на каждый отдельный случай, потому что цель сотрудничества должна заключаться в помощи людям, а не государственным органам, — говорит уполномоченный по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Федерального министерства иностранных дел Германии Михаэль Зиберт.