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В Беларуси проводят онлайн-уроки по интернет-грамотности для людей старшего возраста

03.12.2020 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

#НаучиСвоихБлизких: МТС провел первые онлайн-уроки по интернет-грамотности для людей старшего возраста

МТС провел первые занятия онлайн-курса #НаучиСвоихБлизких. Слушатели со всей страны присоединились к бесплатному вебинару по цифровой грамотности.

Вводные уроки были посвящены основам работы с планшетом и смартфоном. Слушатели курса знакомились с интерфейсом мобильных устройств: рабочим столом и программами, установленными по умолчанию. Кроме того, учились заходить на веб-сайты и правильно использовать поисковую систему для получения необходимой информации в интернете.

Онлайн-курс #НаучиСвоихБлизких направлен на то, чтобы помочь пожилым людям освоить смартфон и планшет «с нуля». Уроки проходят на платформе Zoom два раза в неделю, а программа обучения рассчитана на 10 занятий.

«Самое главное преимущество онлайн-формата — это расширение географии его участников. Сегодня для того чтобы освоить возможности мобильных устройств, не нужно никуда ехать. Современные технологии позволяют получать знания, несмотря на расстояния. К нашим первым занятиям, помимо минчан, присоединились жители разных городов и поселков страны»,  — отметили в МТС.

После прохождения курса #НаучиСвоихБлизких слушатели смогут проводить платежи в интернете, сохранять важные данные в «облаке», записываться на прием к врачу онлайн, совершать покупки в интернет-магазинах и многое другое. Они также научатся вести соцсети, редактировать фотографии, общаться в мессенджерах с друзьями и родственниками.

Зарегистрироваться на онлайн-курс можно по ссылке. После регистрации в течение 3-х дней с вами свяжется наш специалист.

 
 
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#НаучиСвоихБлизких: МТС провел первые онлайн-уроки по интернет-грамотности для людей старшего возраста
 
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