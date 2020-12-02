Минэнерго: потребление электроэнергии к 2025 году возрастет на 15%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек - Sputnik. Потребление электроэнергии к 2025 году составит около 44 млрд кВт⋅ч, такой прогноз сделал глава Министерства энергетики Беларуси.

"Если в 2019 году объем потребления электроэнергии в целом по стране составил 38 млрд кВт⋅ч, то к концу 2025 году мы планируем выйти примерно на 44 млрд кВт⋅ч, а к 2030 году – на 47 млрд. кВт⋅ч", – сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом РУП "Белэнергосетьпроект".

Таким образом, в сравнении с 2019 годом потребление электроэнергии к концу 2025-го возрастет на 22,38%.

Ожидается, что для увеличения потребления электроэнергии предприятия реального сектора экономики будут выполнять межотраслевой комплекс мер по увеличению электропотребления до 2025 года. Кроме того, в разработке находится еще один проект, направленный на то, чтобы население потребляло больше электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения.

Как рассказал министр энергетики, за 2019 год было зарегистрировано около 17 тысяч запросов на выдачу технических условий на подключение электроустановок индивидуальных жилых домов к электросетям для отопления и горячего водоснабжения, из которых было удовлетворено 11 тысяч. В 2020-м только с января по октябрь таких заявок было уже больше 20,2 тысячи, удовлетворено из них – около 16 тысяч.

Кроме того, планируется увеличить число многоэтажных электрифицированных домов.

И наконец, еще одно перспективное направление – развитие электротранспорта. Сегодня в Беларуси более 1,2 тысячи электромобилей. В 2019 году они потребили электроэнергии в объеме около 3,8 млн. кВт⋅ч, за 10 месяцев 2020-го – 6 млн. кВт⋅ч.