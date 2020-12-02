ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэнерго: потребление электроэнергии к 2025 году возрастет на 15%

03.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек - Sputnik. Потребление электроэнергии к 2025 году составит около 44 млрд кВт⋅ч, такой прогноз сделал глава Министерства энергетики Беларуси.

"Если в 2019 году объем потребления электроэнергии в целом по стране составил 38 млрд кВт⋅ч, то к концу 2025 году мы планируем выйти примерно на 44 млрд кВт⋅ч, а к 2030 году – на 47 млрд. кВт⋅ч", – сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом РУП "Белэнергосетьпроект".

Таким образом, в сравнении с 2019 годом потребление электроэнергии к концу 2025-го возрастет на 22,38%.

YouTube / Sputnik Беларусь
Диверсификация поставок энергоносителей в Беларусь

Ожидается, что для увеличения потребления электроэнергии предприятия реального сектора экономики будут выполнять межотраслевой комплекс мер по увеличению электропотребления до 2025 года. Кроме того, в разработке находится еще один проект, направленный на то, чтобы население потребляло больше электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения.

Как рассказал министр энергетики, за 2019 год было зарегистрировано около 17 тысяч запросов на выдачу технических условий на подключение электроустановок индивидуальных жилых домов к электросетям для отопления и горячего водоснабжения, из которых было удовлетворено 11 тысяч. В 2020-м только с января по октябрь таких заявок было уже больше 20,2 тысячи, удовлетворено из них –  около 16 тысяч. 

Кроме того, планируется увеличить число многоэтажных электрифицированных домов.

И наконец, еще одно перспективное направление – развитие электротранспорта. Сегодня в Беларуси более 1,2 тысячи электромобилей. В 2019 году они потребили электроэнергии в объеме около 3,8 млн. кВт⋅ч, за 10 месяцев 2020-го – 6 млн. кВт⋅ч.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только за 10 месяцев 2020 года поступило более 20 тысяч запросов на подключение электроустановок индивидуальных жилых домов к электросетям для отопления и горячего...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси проводят онлайн-уроки по интернет-грамотности для людей старшего возраста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика