«Восток идет!» В Сети появилось видео выхода Лукашенко к силовикам 24 августа

Источник материала: Tut.by

Инициатива By_Pol опубликовала новое видео с участием белорусских силовиков. На нем запечатлены события 23 августа . В тот день на марш протеста в Минске вышли больше ста тысяч.

На видео запечатлен момент выхода Александра Лукашенко к стоящим в оцеплении у Дворца независимости силовикам. О том, что Лукашенко появится лично, судя по всему, для рядовых омоновцев стало неожиданностью. В своих переговорах они называют его позывным «Восток».

Напомним, 23 августа в Минске прошла многотысячная акция протеста. Наталья Эйсмонт тогда сообщила , что Лукашенко «был во Дворце независимости, контролировал обстановку и ситуацию — в том числе в тот момент ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания». По ее словам, Лукашенко на вертолете облетел город, а вернувшись, «первым делом поблагодарил ребят, тех, кто защищал дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил и их».

В тот же день было опубликовано и видео из вертолета, где находились Александр и Николай Лукашенко. На нем Лукашенко смотрит на проспект Победителей в окно вертолета, уточняет у охраны, остался ли кто-то еще «там», и говорит, что люди разбежались, «как крысы».