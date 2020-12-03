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«Восток идет!» В Сети появилось видео выхода Лукашенко к силовикам 24 августа
03.12.2020 11:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инициатива
На видео запечатлен момент выхода Александра Лукашенко к стоящим в оцеплении у Дворца независимости силовикам. О том, что Лукашенко появится лично, судя по всему, для рядовых омоновцев стало неожиданностью. В своих переговорах они называют его позывным «Восток».
Напомним, 23 августа в Минске прошла многотысячная акция протеста. Наталья Эйсмонт тогда
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На видео запечатлен момент выхода Александра Лукашенко к стоящим в оцеплении у Дворца независимости силовикам. О том, что Лукашенко появится лично, судя по всему,...
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