В Экономическом суде Минска рассматривается дело Мининформа против TUT.BY

Источник материала: Tut.by

3 декабря в Экономическом суде Минска проходит основное судебное заседание по иску Министерства информации о лишении TUT.BY статуса СМИ.





Суд начался с подачи ходатайств, а также заявления гражданки Марины Киселевич, которая просит признать ее третьим лицом по делу в связи с тем, что если TUT.BY потеряет статус СМИ, ее интересы на получение достоверной информации будут ущемлены. Судом ей было отказано.

Интересы TUT.BY защищают генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и адвокат Сергей Зикрацкий. Интересы Министерства информации представляет адвокат и партнер адвокатского бюро «Принципиал» Татьяна Шпилевская.

Защитник от Мининформа в качестве примеров нанесенного вреда государственным интересам привела материалы, по которым были вынесены предупреждения, указав, что, завышая размер сумм, которые подлежали выплатам работникам Комитета госконтроля, портал массово дезинформирует население о порядке распределения и расходования бюджетных средств. А также указывает, что публикация не соответствующей действительности информации, дискредитирующей деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях, наносит вред государственным интересам.

Защита TUT.BY считает, что Мининформ допустил нарушение, не указав, в чем в данном случае заключается государственный интерес. Кроме того, удовлетворение иска о лишении TUT.BY статуса СМИ будет направлено против информационного суверенитета Беларуси, ссылаясь на постановлении Совмина «О Концепции информационной безопасности», где говорится, что в порядке достижения информационного суверенитета государство обеспечивает развитие национальных СМИ.

Напомним, с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения по материалам «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».

Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.

18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие этого статуса для TUT.BY приостановлено до 30 декабря 2020 года.

После обжалования TUT.BY в Верховном суде вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным.