Получит ли Беларусь «скидочку» на российский газ в 2021 году?

Источник материала: Tut.by

Беларусь и Россия ведут переговоры о поставках газа в 2021 году. Минск продолжает настаивать на более низких ценах для себя. Но «Газпром», судя по всему, не намерен делать каких-то поблажек на этот счет.



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Переговоры между Минэнерго Беларуси и российским «Газпромом» по условиям поставок газа в 2021 году стартовали месяц назад. Это произошло после того, как Минск погасил долги за поставленный газ, взяв на эти цели кредит на 500 млн долларов у подконтрольного России Евразийского фонда стабилизации и развития.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко после расчетов с «Газпромом» заявил, что надеется получить в 2021 году привлекательную цену на российский газ. Однако недавние высказывания председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича и посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева наводят на мысль, что в лучшем случае цена на газ останется такой, какой была в 2020 году — 127 долларов за тысячу кубометров.

— На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Беларуси не должны быть выше уровня текущего года, — сказал Мясникович в эфире «Беларусь 1» . При этом он сказал, что у сторон «есть инструменты, которые позволяют сближать позиции, чтобы цены были равнодоходные». «Особенно что касается тарифа на прокачку газа, то есть по территории Российской Федерации, пока газ дойдет до Беларуси. Это составляет львиную долю стоимости энергоресурсов», — пояснил Мясникович.

Уже не один год в рамках ЕАЭС разрабатывается международный договор об общем рынке газа. Мясникович сказал, что позиция стран Евразийского союза по вопросу формирования тарифов на поставку газа до сих по не согласована. Россия и Казахстан занимают одну позицию, Беларусь, Кыргызстан и Армения придерживаются иной.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев обратил внимание , что тема формирования единого рынка газа имеет принципиальное значение. При этом он отметил, что скидки должны быть не односторонними, а взаимными. Мезенцев считает погашение Беларусью долга за газ свидетельством способности договариваться.

— Если одна сторона запрашивает «скидочку», то, значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку» по тем или иным группам товаров — если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов, — отметил дипломат. — Если мы говорим о значимых шагах навстречу друг другу — об углублении взаимодействия отраслей, формировании единого рынка газа, сближении налогового законодательства, о близости подходов при проведении промышленной и агрополитики, открытости во взаимодействии таможенных служб, о сотрудничестве по десяткам других «технологических» направлений — во благо общей конкурентоспособности, перспектив продвижения продукции совместных производств на новых рынках, то тогда переговоры и по тактическим, и по принципиальным вопросам будут успешными и результативными.

«Газпрому» же сейчас не до благотворительности. Монополия вынуждена наверстывать упущенные во время начала пандемии доходы. Чистый убыток «Газпрома» за первые девять месяцев 2020 года составил более 218 млрд российских рублей, следует из отчета компании. Падение курса рубля к доллару и евро сократило выручку «Газпрома» от продаж газа и привело к росту долга компании, отмечает РБК .

Выгодно ли идти на биржу?

Традиционно переговоры Беларуси и России по энергоресурсам сопровождаются обострением двусторонних отношений. К примеру, в первом квартале 2020 года практически отсутствовали поставки нефти из РФ, которые возобновились с апреля после длительных переговоров. Контракт на поставку газа в 2020 году был подписан только в середине февраля текущего года. Вскоре цены на газ в Европе упали ниже 100 долларов за 1 тысячу кубометров, и власти Беларуси стали настаивать на пересмотре контракта. Ранее белорусское руководство неоднократно заявляло, что хочет добиться справедливой цены на российский газ: то есть снизить ее примерно до уровня Смоленской области, до 70−80 долларов за тысячу кубометров.

Заместитель руководителя экономического департамента российского Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев в интервью порталу «Евразия. Эксперт» допустил, что Беларусь и «Газпром» могут отойти от практиковавшейся все последние годы фиксированной цены на газ на период всего действия соглашения и перейти к формульному ценообразованию, которое «будет учитывать ситуацию на европейских рынках и позволит более гибко реагировать на изменение конъюнктуры».

Министр энергетики Владимир Каранкевич в апреле говорил, что Беларусь направила «Газпрому» предложения о возможности покупки части российского газа не в рамках долгосрочных контрактов, а на биржевых площадках по конкурентным ценам. Готова ли Беларусь сейчас пойти на такие перемены — большой вопрос. Дело в том, что последние месяцы цены на газ в Европе выросли. Спотовые котировки на голландской TTF встретили зиму на отметке 186 долларов за тысячу кубометров; средняя цена за ноябрь, а также и за октябрь составила 168 долларов.

Негазовые проблемы «Газпрома»

Российской компании было непросто вести бизнес в Беларуси в 2020 году. Помимо задолженности по поставкам газа надо было спасать свои деньги в Белгазпромбанке, куда в июне наведались белорусские силовики, а Нацбанк после задержания топ-менеджеров банка ввел временную администрацию. Срок ее действия истекает в середине декабря и уже существует договоренность, что вскоре у Белгазпромбанка появится новое руководство. К формированию нового состава правления уже подключились основные российские акционеры — «Газпром» и Газпромбанк, сообщила глава временной администрации банка Надежда Ермакова. Управленец рассказала TUT.BY, что российская сторона уже предложила кандидатуры в члены правления банка. Все они — из числа работников Белгазпромбанка. При этом по кандидатуре председателя правления, по ее словам, разговоров еще не было. Самой Надежде Ермаковой предложение возглавить банк не поступало.

Источники TUT.BY в банковской сфере считают, что компромисс по менеджерам, которых предложат белорусская и российская стороны, достижим.

— «Газпрому», у которого достаточно много интересов в Беларуси, ни к чему терять свой банк. А белорусской стороне Белгазпромбанк особо не нужен, — отмечают собеседники. — Что касается руководителей, то может быть использована наработанная практика. Предправления — российский менеджер, глава набсовета — влиятельный белорус, как это есть сейчас в БПС-Сбербанке. Или наоборот, как в Банке БелВЭБ.

Что касается судьбы задержанных топ-менеджеров Белгазпромбанка, включая и бывшего многолетнего руководителя банка Виктора Бабарико, то источники полагают, что они «будут выведены за периметр нынешних переговоров». «Но то, что россияне попытаются достать их из тюрьмы, а наши сделают [банкиров] предметом торга — это однозначно», — считают собеседники.

Впрочем, в Минске у российской газовой монополии имеется и небольшой «косяк». Речь про долгострой «Газпром Центр» на месте бывшего автовокзала «Московский». Его должны были ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Но по ряду причин только в начале осени заложили основу многофункционального комплекса. Поэтому компания «Газпром трансгаз Беларусь», которая выступает заказчиком объекта на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова, попросила материнскую компанию «Газпром» обратиться к Александру Лукашенко с просьбой перенести срок сдачи объекта на конец 2024 года. Можно не сомневаться, что из этой просьбы белорусская сторона попытается извлечь максимум возможного для себя.