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Завершено расследование дела о событиях 17 августа на БМЗ: тогда из-за призывов к забастовке остановили три печи
03.12.2020 12:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Расследование уголовного дела о беспорядках на БМЗ завершено, в ближайшее время оно будет направлено в суд. Об этом
Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении четверых работников Белорусского металлургического завода стали события 17 августа, когда возле корпусов заводоуправления около полудня собрались сотрудники предприятия. Как сообщается, «несколько агрессивно настроенных граждан стали накалять обстановку, выкрикивать лозунги и агитировать толпу пойти на территорию промышленной зоны и остановить производство».
— В итоге часть митингующих незаконно проникла на территорию предприятия и заблокировала дорогу возле цехов для препятствования движению технологического транспорта. Несколько человек остановили тяжеловоз «БелАЗ», который доставлял сырье в электросталеплавильные цеха, что привело к остановке выплавки стали в трех печах и причинению предприятию ущерба.
Уголовное дело, которое теперь передано прокурору для направления в суд, было возбуждено по части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК РБ. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.
Из четверых фигурантов дела двое находятся на свободе под личное поручительство: это 38-летний разливщик стали и оператор резки горячего металла и 42-летний водитель. Сообщается, что они признали вину, раскаялись в содеянном и начали возмещать причиненный предприятию ущерб.
30-летний автослесарь был взят под стражу. Еще один фигурант — гражданин России Павел Магидов, разливщик стали 6-го разряда, — находится в розыске.
Мужчина в начале ноября
В постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Павла Магидова значилось, что предприятию был причинен ущерб в размере 1088 рублей 29 копеек.
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Завершено расследование дела о событиях 17 августа на БМЗ: тогда из-за призывов к забастовке остановили три печи
По делу проходят четверо работников предприятия, один из которых заключен под стражу, а еще один находится в розыске.
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