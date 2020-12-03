Завершено расследование дела о событиях 17 августа на БМЗ: тогда из-за призывов к забастовке остановили три печи

Источник материала: Tut.by

Расследование уголовного дела о беспорядках на БМЗ завершено, в ближайшее время оно будет направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.





Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении четверых работников Белорусского металлургического завода стали события 17 августа, когда возле корпусов заводоуправления около полудня собрались сотрудники предприятия. Как сообщается, «несколько агрессивно настроенных граждан стали накалять обстановку, выкрикивать лозунги и агитировать толпу пойти на территорию промышленной зоны и остановить производство».

— В итоге часть митингующих незаконно проникла на территорию предприятия и заблокировала дорогу возле цехов для препятствования движению технологического транспорта. Несколько человек остановили тяжеловоз «БелАЗ», который доставлял сырье в электросталеплавильные цеха, что привело к остановке выплавки стали в трех печах и причинению предприятию ущерба.

Уголовное дело, которое теперь передано прокурору для направления в суд, было возбуждено по части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК РБ. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.

Из четверых фигурантов дела двое находятся на свободе под личное поручительство: это 38-летний разливщик стали и оператор резки горячего металла и 42-летний водитель. Сообщается, что они признали вину, раскаялись в содеянном и начали возмещать причиненный предприятию ущерб.

30-летний автослесарь был взят под стражу. Еще один фигурант — гражданин России Павел Магидов, разливщик стали 6-го разряда, — находится в розыске.

Мужчина в начале ноября рассказал TUT.BY, что принять участие в протестной активности на предприятии его побудило жесткое задержание его 14-летнего сына 10 августа, который, по его словам, гулял с другом в центре города и не участвовал в митингах или акциях. Через несколько часов подростка отпустили, однако сама ситуация вызвала у мужчины возмущение.

В постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Павла Магидова значилось, что предприятию был причинен ущерб в размере 1088 рублей 29 копеек.

Следственный комитет также обнародовал видео, снятое, предположительно, во время протестов на предприятии 17 августа, где Павел Магидов эмоционально призывает собравшихся: «Пошли в цеха!» Также в ролике присутствуют кадры общения мужчины с сотрудниками органов правопорядка, где он утверждает, что говорил, что по цехам идти нельзя, так как люди были без спецодежды и без касок, а также признает себя виновным и заявляет, что раскаивается.