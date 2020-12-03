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«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны

03.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в битве Realt.by представлены квартиры в таунхаусах в ближайшем пригороде Минска: в агрогородке Колодищи и в д. Боровляны. В обоих вариантах это аналог столичной «трешки», с той лишь разницей, что у собственника будет еще и небольшой участок земли. Смотрим, сравниваем и выбираем. В конце текста - голосование.

«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны

Технически квартира в Колодищах дешевле таунхауса в д. Боровляны, и выставлена на продажу за $97,5 тысяч. Однако диапазон цен примерно одинаковый, и похожих предложений больше нет, поэтому оба варианта все же сравнимы. 

Таунхаус в аг. Колодищи за $97,5 тысяч

Продавец представляет этот вариант как «уютную и светлую трехкомнатную квартиру с евроремонтом». По факту это жилье площадью 118 кв.м., расположенное в трехэтажном пятиквартирном доме. В квартире, выставленной на продажу, есть три жилые комнаты (17,7 кв.м., 33,6 кв.м. и 26,9 кв.м), кухня (19,1 кв.м) и совмещенный санузел (4,7 кв.м). Площадь земельного участка, общего для всех квартир, — 15 соток.

«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны

Таунхаус расположен в начале ул. Энтузиастов, недалеко от остановки общественного транспорта. Расстояние до МКАД около 8 километров. По словам продавца, в шаговой доступности есть 2 магазина, «в 600 метрах начинается строительство школы и детского садика, Недалеко находится заправка «Белнефтехим» с кафе, детский развивающий центр, оборудованные детские площадки, рынок Уручье». Дорога до ст.м. «Уручье» на автобусе (при отсутствии пробок) займет около 10 минут (3 остановки).

«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны

В объявлении указано, что ремонт делался «для себя», были использованы качественные импортные материалы». На полу в жилых комнатах лежит ламинат, в санузле и на кухне — плитка. В квартире есть встроенные шкафы. В целом интерьер воспринимается легким и светлым.

Из коммуникаций в квартире есть вода из собственной скважины, электричество, газ. Отопление газовое, канализация местная (разведена по дому).

«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны

Свежий воздух, сосны на участке, рядом сосновый лес, заповедник, — заманивает потенциального покупателя продавец. 

Таунхаус в д. Боровляны за $110 тысяч

«Стильная трехкомнатная квартира представляет собой 17/50 долей в таунхаусе», — сходу выдает информацию продавец. Дом расположен на общем участке общей площадью 16 соток. Квартира, которая выставлена на продажу, находится на 1 этаже, общая площадь — 108 кв.м. В этом объявлении нет планировки объекта, поэтому остается довольствоваться информацией лишь о кухне площадью 18 кв.м. и ванной комнате площадью 6 кв.м.

«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны

Квартира полностью готова к проживанию. Цветовая гамма отделочных материалов довольно универсальна. В объявлении указано: «В квартире сделан качественный ремонт. Во всех окнах стеклопакеты, в комнатах на полу уложен ламинат, на стенах отличные обои, натяжные потолки, точечный свет. На кухне качественный кухонный гарнитур со встроенной техникой, натяжные потолки, точечный свет, хорошая плитка на полу. В санузле установлена удобная ванная, качественная плитка, импортная сантехника».

«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны

Таунхаус 2013 года постройки расположен относительно недалеко от съезда на трассу М3. Коммуникации все проведены в квартиру: центральное водоснабжение, газовое отопление, центральная канализация.  

Что касается инфраструктуры, то в Боровлянах есть множество магазинов, аптек, построены поликлиники, больницы, школы и детские сады. Нет проблем и с местами для отдыха, велодорожками и детскими площадками.

— Отличное предложение для почти столицы, но без высоток, с красивой природой и чистым воздухом, — считает собственник.

«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны
«Почти столица», ремонт «для себя» и собственный участок. Битва двух таунхаусов по цене "трешки" в Минске: в а.г. Колодищи или в д. Боровляны

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в битве Realt.by представлены квартиры в таунхаусах в ближайшем пригороде Минска: в агрогородке Колодищи и в д. Боровляны. В обоих вариантах это аналог...
 
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