Технически квартира в Колодищах дешевле таунхауса в д. Боровляны, и выставлена на продажу за $97,5 тысяч. Однако диапазон цен примерно одинаковый, и похожих предложений больше нет, поэтому оба варианта все же сравнимы.

Продавец представляет этот вариант как «уютную и светлую трехкомнатную квартиру с евроремонтом». По факту это жилье площадью 118 кв.м., расположенное в трехэтажном пятиквартирном доме. В квартире, выставленной на продажу, есть три жилые комнаты (17,7 кв.м., 33,6 кв.м. и 26,9 кв.м), кухня (19,1 кв.м) и совмещенный санузел (4,7 кв.м). Площадь земельного участка, общего для всех квартир, — 15 соток.