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Хлеб из Минска на экспорт в Канаду, Грузию и Китай

03.12.2020 15:05 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Когда ценится неповторимый вкус и оригинальная рецептура! Столичные хлебозаводы расширяют рынки сбыта, одновременно предлагая новинки. Так линейку "Радзивилловского" и "Нарочанского" продолжил также темный ржаной "Бабулін хлеб" с нотками тмина и кориандра. Здесь впервые применили и специальную бумажную биоупаковку. Сегодня столичные хлебопеки поставляют свою продукцию в восемь стран. Появились и новые направления. Экспортировать хлеб за тысячи километров позволяют особые технологии.

Андрей Улезло, гендиректор КУП "Минскхлебпром": "Две страны мы открыли в этом году. Это Казахстан и Канада. Вот сейчас первый контейнер, а это 6 тонн, доплывает до Торонто. В этом году мы прибавили в объеме производства порядка 500 тонн. На экспорт мы увеличили отгрузки хлебов шоковой заморозки (по технологии минус 36 градусов) более 200 тонн".

Всего же у шести хлебозаводов Минска порядка 700 наименований продукции. Среди них такие позиции по импортозамещению и одновременно популярные лакомства как торт "Шакотис" или десерт "Панеттоне".

 
Теги: Минск
 
 
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Когда ценится неповторимый вкус и оригинальная рецептура! Столичные хлебозаводы расширяют рынки сбыта, одновременно предлагая новинки. Так линейку...
 
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