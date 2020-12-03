Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Белорусской универсальной торговой бирже аукцион длился более 18 часов Это самые продолжительные в этом году торги по электронному аукциону. Закупку объявила Белмедтехника. Предмет - компьютерный томограф стоимостью в 1 миллион 800...

Это самые продолжительные в этом году торги по электронному аукциону. Закупку объявила Белмедтехника. Предмет - компьютерный томограф стоимостью в 1 миллион 800 тысяч рублей. Участие в торгах, которые закончились после трех часов ночи, приняли четыре организации. Конкуренция между ними позволила снизить итоговую сумму более чем на полмиллиона. И это существенная экономия для заказчика. Как отметили в пресс-службе биржи, торги, которые длятся свыше 10 часов, большая редкость, не говоря уже о рекорде в 18.