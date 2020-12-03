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На Белорусской универсальной торговой бирже аукцион длился более 18 часов

03.12.2020 15:05 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Это самые продолжительные в этом году торги по электронному аукциону. Закупку объявила Белмедтехника. Предмет - компьютерный томограф стоимостью в 1 миллион 800 тысяч рублей. Участие в торгах, которые закончились после трех часов ночи, приняли четыре организации. Конкуренция между ними позволила снизить итоговую сумму более чем на полмиллиона. И это существенная экономия для заказчика. Как отметили в пресс-службе биржи, торги, которые длятся свыше 10 часов, большая редкость, не говоря уже о рекорде в 18.
 
 
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Это самые продолжительные в этом году торги по электронному аукциону. Закупку объявила Белмедтехника. Предмет - компьютерный томограф стоимостью в 1 миллион 800...
 
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