Почему Беларуси выгодно экспортировать удобрения через Россию?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Минск и Москва продолжают переговоры о переброске белорусского грузопотока с портов Латвии и Литвы в Россию. В конце октября белорусская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра республики Николаем Снопковым посетила Ленинградскую область, где в порту Усть-Луга строятся сразу несколько терминалов по перевалке грузов. Один из них – это терминал "Ультрамар" по отгрузке минеральных удобрений. Sputnik разбирался, чем привлекательна эта инфраструктура для компаний Беларуси и как она может повлиять на экспорт химической продукции.

Белорусские удобрения станут еще востребованнее

Минеральные удобрения – одна из ключевых категорий белорусского экспорта. Об этом говорят цифры: по оценке самого предприятия, "Беларуськалий" выпускает каждую шестую тонну калийных удобрений в мире. В июне этого года компания установила рекорд, отправив на экспорт более миллиона тонн калийных удобрений, что почти на 17% выше показателей за аналогичный период 2019-го.

Как прогнозирует Международная ассоциация производителей удобрений, до 2022 года спрос на удобрения лишь увеличится – в калийном сегменте он должен составить около 2% в год. Причина предполагаемого повышения спроса проста – людей на планете становится все больше, и всем им нужно что-то есть, а для выращивания урожая необходимы удобрения.

Неудивительно, что основными потребителями белорусских калийных удобрений являются густонаселенные страны. Так, по данным Национального статистического комитета республики (Белстата), Китай с января по август текущего года закупил у Беларуси удобрения на сумму 181,6 миллиона долларов, Индия – почти на 175 миллионов, а Бразилия – на 368,7 миллиона.

Скорость обработки грузов должна расти

Компания "Ультрамар" – крупнейший в России экспедитор минеральных удобрений, и в 2019 году она начала строительство специализированного терминала. Первый грузовой состав прибыл в "Ультрамар" в июне 2020 года. До конца года терминал ожидает принять около миллиона тонн окатышей и удобрений, а затем – работать на прирост грузов.

Партнерами терминала уже стали такие крупные компании, как "ФосАгро" и "Металлоинвест", рассказал в интервью Baltnews директор по развитию ООО "Ультрамар" Виктор Гешеле. А в ближайшем будущем сотрудничать с "Ультрамаром" планируют другие поставщики минеральных удобрений – Уралхим, Уралкалий, Акрон и Еврохим.

"И получается, что на следующий год мы будем только расти. И задача первого этапа реализации проекта – выйти на 12 миллионов тонн (перевалки – ред.) в год", – сообщил Гешеле.

По его мнению, новый терминал привлекателен для поставщиков удобрений в силу инновационных технологий, которые увеличивают скорость обработки грузов.

Максимальный комфорт для Беларуси

"Ультрамар" может быть привлекателен для Беларуси своим удобным расположением, считает Виктор Гешеле.

"Наш терминал расположен крайне удачно. У нас произошла настоящая синергия. Если бы не было колоссальных инвестиций в железные дороги, которые позволили построить новые мощности по транспортировке вагонов на данную территорию, если бы мы не создали условия, создав новую железнодорожную станцию самостоятельно – этому проекту не быть", – рассказал он.

В свою очередь, соглашение с Беларусью по переориентировке грузов будет выгодно и для самого "Ультрамара". Компания выступает за сотрудничество с любым поставщиком грузов, подчеркнул Виктор Гешеле. "Должна быть экономическая целесообразность как нашего клиента, так и нас в процессе этой работы. Потому что мы ограничены своей нормой прибыли, рентабельностью, возвратом средств банкам, уплатой процентов налогов и всего прочего. И вот если мы вмещаемся в схему бюджета, то грузы могут поехать сюда хоть с Японии", – заключил он.

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