Украинская дочка БНК планирует продавать сжиженный газ с Мозырского НПЗ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. "БНК-Украина", дочерняя структура Белорусской нефтяной компании, в ноябре заключила с украинскими покупателями годовые контракты на поставку 36 тысяч тонн сжиженного газа, сообщает Группа Argus Media.

Ранее стало известно , сколько топлива украинская дочка хочет реализовать на рынке южной соседки в будущем году. Компания предложила на конкурсе до 60 тысяч т/месяц дизтоплива (или суммарно 720 тысяч тонн), 30 тысяч т/месяц бензина марки А-92 (360 тысяч тонн), 60 тысяч т/месяц А-95 (720 тысяч тонн), а также по 1 тысяче т/месяц А-98 и А-100 (24 тысячи тонн). Объем поставок может быть скорректирован в меньшую или большую сторону в пределах 10%.

"Участники рынка отмечают, что поставки газа производства Мозырского НПЗ по годовым контрактам остаются привлекательными для сетей АЗС, заправки которых располагаются преимущественно в столичном регионе", - пишет Argus Media.

По информации аналитиков издания, за десять месяцев 2020 года Мозырский НПЗ отправил на рынок Украины 54,5 тысячи тонн сжиженного газа, хотя годом ранее эта цифра достигала 64,5 тысячи тонн.

"Южный" НПЗ в Беларуси будет отгружать сжиженный газ для украинских автозаправок на протяжении года, начиная с декабря 2020 года и заканчивая ноябрем 2021 году.

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