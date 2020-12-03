ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинская дочка БНК планирует продавать сжиженный газ с Мозырского НПЗ

03.12.2020 15:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. "БНК-Украина", дочерняя структура Белорусской нефтяной компании, в ноябре заключила с украинскими покупателями годовые контракты на поставку 36 тысяч тонн сжиженного газа, сообщает Группа Argus Media.

© Sputnik / Алексей Майшев
Марцинкевич назвал оптимальный вариант переброски белорусского транзита на РФ

Ранее стало известно, сколько топлива украинская дочка хочет реализовать на рынке южной соседки в будущем году. Компания предложила на конкурсе до 60 тысяч т/месяц дизтоплива (или суммарно 720 тысяч тонн), 30 тысяч т/месяц бензина марки А-92 (360 тысяч тонн), 60 тысяч т/месяц А-95 (720 тысяч тонн), а также по 1 тысяче т/месяц А-98 и А-100 (24 тысячи тонн). Объем поставок может быть скорректирован в меньшую или большую сторону в пределах 10%.

"Участники рынка отмечают, что поставки газа производства Мозырского НПЗ по годовым контрактам остаются привлекательными для сетей АЗС, заправки которых располагаются преимущественно в столичном регионе", - пишет Argus Media.

По информации аналитиков издания, за десять месяцев 2020 года Мозырский НПЗ отправил на рынок Украины 54,5 тысячи тонн сжиженного газа, хотя годом ранее эта цифра достигала 64,5 тысячи тонн.

"Южный" НПЗ в Беларуси будет отгружать сжиженный газ для украинских автозаправок на протяжении года, начиная с декабря 2020 года и заканчивая ноябрем 2021 году.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В следующем году на украинском рынке нефтеперерабатывающий завод из Мозыря помимо бензина и дизеля планирует реализовывать газовое топливо для шести компаний.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Почему Беларуси выгодно экспортировать удобрения через Россию?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика