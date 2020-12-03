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Украинская дочка БНК планирует продавать сжиженный газ с Мозырского НПЗ
03.12.2020 15:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. "БНК-Украина", дочерняя структура Белорусской нефтяной компании, в ноябре заключила с украинскими покупателями годовые контракты на поставку 36 тысяч тонн сжиженного газа, сообщает Группа Argus Media.
© Sputnik / Алексей Майшев
Ранее
"Участники рынка отмечают, что поставки газа производства Мозырского НПЗ по годовым контрактам остаются привлекательными для сетей АЗС, заправки которых располагаются преимущественно в столичном регионе", - пишет Argus Media.
По информации аналитиков издания, за десять месяцев 2020 года Мозырский НПЗ отправил на рынок Украины 54,5 тысячи тонн сжиженного газа, хотя годом ранее эта цифра достигала 64,5 тысячи тонн.
"Южный" НПЗ в Беларуси будет отгружать сжиженный газ для украинских автозаправок на протяжении года, начиная с декабря 2020 года и заканчивая ноябрем 2021 году.
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В следующем году на украинском рынке нефтеперерабатывающий завод из Мозыря помимо бензина и дизеля планирует реализовывать газовое топливо для шести компаний.
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