Эксперты: Государство продолжит поиск групп граждан, на выплатах которым можно сэкономить

Источник материала: Tut.by

Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) в условиях отсутствия субвенций из республиканского бюджета был бы хронически дефицитным. Государство вынуждено ежегодно увеличивать объем поддержки Фонда, даже несмотря на увеличение пенсионного возраста. В условиях ожидаемого значительного бюджетного дефицита поиски социальных групп, на выплатах которым можно сэкономить, усилятся, для снижения социальной напряженности выплаты будут сокращать поэтапно и сразу нескольким группам, считают эксперты «Кошта урада».



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За 9 месяцев 2020 г. доходы ФСЗН, по оперативным данным Минфина, составили 12 837 млн, расходы — 12 683 млн рублей. Профицит ФСЗН составил 154,5 млн рублей. По сравнению с 2019 г. доходы выросли на 10,6%, расходы — на 9,6%. Профицит ФСЗН в 2019 г. был меньше — 36 млн рублей. Увеличению профицита ФСЗН можно было порадоваться, если бы не одно обстоятельство. Все дело в том, что превышение доходов над расходами ФСЗН достигнуто только благодаря субвенциям из республиканского бюджета, которые за 9 месяцев 2020 г. составили 891 млн рублей. В 2019 г. за аналогичный период ФСЗН получил 753 млн рублей. Таким образом, без субвенций ежегодная нехватка средств в ФСЗН могла бы исчисляться суммой более 1 млрд рублей.

Расходы ФСЗН представлены двумя основными статьями. Самая крупная статья — это выплата трудовых и социальных пенсий, пенсий госслужащим. На эти цели за 9 месяцев 2020 г. уже потрачено 9,9 млрд рублей. Существует ошибочное мнение, что пенсии для работников силовых структур также финансируются из этого раздела. На самом деле из этого раздела выплачиваются пенсии только получившим различные травмы при прохождении срочной службы. Пенсионное обеспечение военнослужащих осуществляется из средств республиканского бюджета и проходит по разделу «Социальная политика». На 2020 г. было запланировано израсходовать на данные цели 1,1 млрд рублей. Стоит отметить, что данная статья расходов бюджета ежегодно увеличивается.

Вторая крупная статья расходов ФСЗН — это выплаты различных пособий, в том числе пособий по уходу за ребенком, а также выплаты на погребение. За 9 месяцев 2020 г. потрачено на эти цели 2,6 млрд рублей. Все остальные расходы незначительны на фоне этих двух крупных статей расходов.

На текущий момент потенциальные резервы по экономии на пенсиях представлены только вариантом отказа от привязки индексации пенсии в зависимости от повышения заработной платы. Пенсионная реформа уже уменьшила количество получателей трудовых пенсий. В декабре 2016 года на учете в органах по социальной защите стояло 2616 тыс. пенсионеров. В октябре 2020 г. — 2491 тыс. пенсионеров. И если бы не пенсионная реформа, количество получателей пенсии бы увеличивалось ежегодно, а не уменьшалось. Проводить новую пенсионную реформу до момента завершения предыдущей будет не совсем логичным действием власти, что, впрочем, не исключено в условиях отказа от социального контракта.

Ожидать рост поступлений в ФСЗН, что могло бы решить проблему нехватки средств, не стоит. Тенденции последних месяцев свидетельствуют, что номинальная начисленная зарплата растет быстрее, чем доходы ФСЗН. Если за квартал средняя зарплата выросла номинально на 4,5%, то доходы ФСЗН — только на 2,5%. Люди лишаются работы, часть граждан в условиях политической и экономической нестабильности покидает страну, и эти граждане могли быть высококвалифицированными работниками и вносить существенный вклад в бюджет ФСЗН. Речь идет о том, что количество получателей средней зарплаты по стране сокращается.

Бюджет 2021 года будет дефицитным. Государство будет вынуждено продолжить поиск статей расходов, на которых можно сэкономить. Из очевидных статей экономии — крупные расходы, в том числе пенсии военнослужащим. Тратить более одного миллиарда в условиях дефицита — непозволительная роскошь. В этой части можно ожидать различных приемов по пролонгации периода, необходимого для получения этого вида пенсии. Второе очевидное направление поиска статей для экономии средств — урезание пособий и других видов социальной помощи. Появление вопроса о сокращении декретного отпуска подтверждает это предположение. Вместе с тем государство вряд ли сможет предложить разумные альтернативы, помимо «денег нет, но вы держитесь там». Население будет поставлено перед фактом, при этом будут появляться попытки создания конфронтации между различными социальными группами в условиях острой нехватки средств для финансирования всех расходов. И победит в этой схватке за бюджетные средства та группа, которая сможет громче отстоять свои права.