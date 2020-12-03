Аналоги SWIFT: обойдется ли Беларусь без американской системы?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Интеграция происходит между белорусской системой СПФИ НБ РБ, которая работает с 1999 года, и российской СПФС Банка России. Бюро помогает обмениваться финансовыми сообщениями на территории двух стран.

В пресс-службе Нацбанка рассказали, что на данный момент шесть белорусских банков уже подключились к Сервис-бюро: "Белвнешэкономбанк", "РРБ-Банк", "Белгазпромбанк", Банк ВТБ, "БТА Банк", "Идея Банк". В процессе подключения или в ожидании включения российской стороной заявленных банков в справочник участников СПФС находятся 10 банков.

"Техническим оператором интеграции систем с белорусской стороны выступает ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр", которым создано и с 29 ноября 2019 года введено в промышленную эксплуатацию Сервис-бюро", - добавили в пресс-службе.

Там пояснили, что оно представляет собой "единую точку входа" банков Беларуси, которая передает и получает от резидентов Российской Федерации финансовые сообщения в формате SWIFT. Сервис-бюро дополнительно позволяет банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям хранить архивные сообщения, контролировать их форматы, оказывать техническую и консультационную помощь.

Также Сервис-бюро помогает белорусским банкам быстрее внедрять новые технологии и сервисы в области трансграничных расчетов, повышать свою эффективность и конкурентоспособность. Среди значительных плюсов - оптимизация расходов и снижение себестоимости за счет разделения затрат, отказ от собственной ИТ-инфраструктуры и каналов связи с банками-нерезидентами. Это все способствует увеличению объемов обрабатываемой информации и расширению перечня услуг, подчеркнули в Нацбанке.

Система SWIFT и интеграция СПФИ и СПФС работают автономно друг от друга, поэтому можно быть подключенным к двум системам одновременно.

Независимые от Запада каналы

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ прокомментировал отключение от SWIFT. Он отметил, что это одна из тем, по которым те, кто хотел бы не дать ситуации выровняться, обостряют ее, продолжают нагнетать своими ультиматумами и угрозами.

"Такое внимание уделяется, прежде всего, потому, что эта система, которая была создана американцами и их союзниками, обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена, инвестициями и практически все другие аспекты экономической жизни. Вывод очень простой: разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада", – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Запад доказал свою ненадежность как партнера и полагаться на многосторонние инструменты, которые целиком находятся под контролем западных стран, не вполне надежно.

Отключение от SWIFT – попытка финансового давления на Беларусь

Экономический аналитик Алексей Авдонин считает, что отключение Беларуси от системы SWIFT, в первую очередь, это попытка финансового давления на страну.

По его словам, похожие заявления уже делались во время введения санкционной политики против России, Ирана и Китая. "Они (страны Запада – Sputnik) воспринимают это как некую конечную меру воздействия, которая, по их мнению, приведет полностью к обвалу банковской системы, таким образом пытаясь добиться от политического руководства шагов, выгодных им", - рассказал Авдонин.

Он подчеркнул, что SWIFT, как любая коммерческая система, ориентирована на получение доходов. "Если ее руководство раньше получало миллионы долларов от белорусских банков, то за одну ночь от них отказаться – это экономически нецелесообразно", - считает эксперт.

Похожая ситуация сложилась в России в 2014 году, когда против страны ввели санкции, отключив частично некоторые банки от SWIFT. По словам эксперта, если раньше отключение от системы было ощутимым и значительным, то сейчас – это, в первую очередь, удар по авторитету компаний, которые ее контролируют.

Перейти на аналог без серьезных последствий

"Сейчас есть альтернативные системы, которые могут заменить SWIFT и обеспечить транзакции переводов и денежных средств. Поэтому банки могут свободно перейти на российский аналог без серьезных последствий", - пояснил Авдонин.

Западные компании, которые просчитывают риски, будут добиваться того, чтобы не допустить отключения нашей страны от SWIFT, считает эксперт, потому как не готовы в одночасье отказаться от миллионов долларов.

По сути SWIFT – возможность максимально быстро и просто проводить транзакции между банками в любой точке мира. "Да, ей пользуются приблизительно 200 стран мира. Но все, что изменится при введении санкций против Беларуси - это ориентация канала связи: если раньше он был в сторону Запада, то сейчас – в сторону Востока. Но вместе с тем, транзакции будут проходить по всему миру и не нарушать работу банков", - констатировал Авдонин.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.

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