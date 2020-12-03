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Беларусь получила от России расчеты по экспорту нефтепродуктов

03.12.2020 17:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Предложения российской стороны по экспорту нефтепродуктов из российских портов поступили в министерство транспорта Беларуси, подтвердили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ведомства.

Sputnik
Москва и Минск обсудили переориентацию экспорта белорусских нефтепродуктов

Ранее российские СМИ со ссылкой на замминистра транспорта РФ Юрия Цветкова сообщили, что предварительные расчеты по экспорту нефтепродуктов из российских портов направлены белорусской стороне.

"Все расчеты имеются, предложения белорусским коллегам направлены. Идут коммерческие переговоры", - рассказал замминистра.

В пресс-службе Минтранса Беларуси заявили, что "предложения от российской стороны уже получили. Сейчас они изучаются. Пока это вся информация на данный момент".

Власти Беларуси задумались над переориентированием товарных потоков из порта в Клайпеде на российское направление после недружественных заявлений официального Вильнюса в отношении итогов президентских выборов и акций протеста. У России свободные мощности для этого есть, объем переброски оценивается в 3-4 миллиона тонн.

Александр Лукашенко в ходе встречи в сентябре с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил о готовности Беларуси построить собственный терминал в Усть-Луге для перевалки нефтепродуктов.

Глава российского региона выразил мнение, что целесообразнее было бы входить в акционерное общество уже строящихся терминалов, что гораздо удобнее и позволит удешевить стивидорные услуги.

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Теги: Минск
 
 
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