ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси еще 15 человек признали политзаключенными. Сколько их всего?

03.12.2020 18:13 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек. Текст соответствующего заявления размещен на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».


Фото: pixabay.com

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек, в отношении которых появилась информация о предъявлении обвинений по уголовным статьям и заключении под стражу. В отношении Александра Терешко, Ирины Счастной, Руслана Парфенова, Дениса Жука возбуждены дела по статье 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси. По статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси проходят Сергей Ярошевич, Олег Корбан, Дмитрий Коробейник, Григорий Солодовников, Артем Винокуров, Алексей Санчук, Игорь Поваров, Евгений Юшкевич, Татьяна Екельчик, Владислав Мартинович, Иван Андрушойть — последнему вменяется в вину также часть 2 статьи 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Беларуси.

В заявлении также вновь декларируется позиция о необоснованности применения статьи 293 Уголовного кодекса для событий, происходивших в Беларуси с 9 августа, так как протестующие не участвовали в поджогах, погромах, уничтожении имущества и не оказывали вооруженного сопротивления сотрудникам органов правопорядка, а некоторые случаи насилия в отношении силовиков со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации с учетом контекста.

Белорусские правозащитники потребовали немедленного освобождения 15 человек, включенных в список, а также всех граждан, признанных политзаключенными. По данным правозащитников на 3 декабря, в стране 160 политзаключенных.

Заявление сделано от имени восьми правозащитных организаций, среди которых  лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский ПЕН-центр, «Правовая инициатива», Белорусский Хельсинкский комитет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди, признанные политзаключенными, проходят по статьям о массовых беспорядках и действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь получила от России расчеты по экспорту нефтепродуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика