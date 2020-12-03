Представитель ОБСЕ: Предложенные инструменты для урегулирования политического конфликта были отвергнуты

Источник материала: Tut.by

ОБСЕ пыталась использовать все имеющиеся у нее инструменты для урегулирования политического конфликта в Беларуси и призывает Беларусь ответить на призывы к международной медиации, а ЕС готовит план поддержки на случай «демократических преобразований», заявили представитель организации и посол ЕС в Минске на завершающей онлайн-панели Минского форума .





ОБСЕ имеет большое количество инструментов, которые можно использовать для урегулирования политического кризиса в Беларуси. В частности, ОБСЕ «неоднократно предлагал выступить в качестве медиатора, организовать процесс переговоров». Однако все предложенные из имеющихся в распоряжении организации инструментов были отвергнуты.

— ОБСЕ разрабатывала все эти инструменты именно для того, чтобы разруливать такие патовые ситуации, когда правительство отрицает возможность диалога, как, например, когда господин Лукашенко предлагает диалог вертикальный, а нам нужен горизонтальный диалог, — заявил депутат бундестага, заместитель председателя Комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ Михаэль Георг Линк.

В рамках участия в ОБСЕ Беларусь взяла на себя определенные обязательства, а «деятельность господина Лукашенко явным образом нарушает эти обязательства», считает Линк. В связи с этим Швеция (она будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году) намерена усилить давление для того, чтобы Беларусь ответила на призывы к международной медиации.

— Нужно усилить давление не только на Беларусь, но и на Россию, чтобы они позволили ОБСЕ играть ту роль, для которой она была создана.

Линк считает необходимым документально подтвердить факты нарушений прав человека в Беларуси, они должны быть зафиксированы для того, чтобы «в будущем они могли быть поданы в уголовный суд».

Для проведения новых выборов нет необходимости менять Конституцию, считает он. Их можно было бы провести в рамках действующего Избирательного кодекса после реформирования избирательной системы и допуска БДИПЧ ОБСЕ для осуществления мониторинга их проведения, считает Михаэль Георг Линк.

— Конечно, нужны новые люди в ЦИК, в территориальных избиркомах, нужно серьезным образом реформировать [избирательную систему]. БДИПЧ ОБСЕ мог бы помочь с созданием необходимых структур, с мониторингом и с реформированием законодательства. Венецианская комиссия Совета Европы предложила помочь с конституционной реформой.

Европейский союз заинтересован в оказании помощи белорусскому населению без вмешательства во взаимоотношения между Александром Лукашенко и Россией как его союзником.

— В последние несколько недель ЕС принял ряд мер. Прежде всего это действия, связанные с защитой прав человека. Мы видели беззаконие в этой стране. Людей пытают, избивают и даже убивают. С этим нужно что-то делать, — сообщил глава Представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

ЕС разработал комплексный план оказания поддержки Беларуси, который планирует реализовать при условии демократических преобразований в стране.

— Мы будем готовы протянуть руку помощи белорусским властям после упомянутых преобразований на приоритетной основе. Беларусь — это интересный партнер на востоке, и мы готовы формировать с ним положительные взаимоотношения, — заявил Дирк Шубель.