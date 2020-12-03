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А1 установил солнечные панели в семи «Зеленых школах» Беларуси

04.12.2020 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Компания А1 завершила установку солнечных панелей в семи образовательных учреждениях Беларуси. Это приз за победу в конкурсе «Энергия солнца для Зеленых школ», которую принесла учебным заведениям успешная презентация их экологических и экосоциальных программ, акций и проектов.

Участие в конкурсе принимали образовательные учреждения со всех регионов страны, которые являются обладателями специального диплома «Зеленой школы». Каждому из семи финалистов компания А1 предоставила по комплекту специального оборудования для преобразования солнечной энергии в электрическую, а также для наглядной демонстрации результатов работы солнца школьникам.

«В 2020 году у нашей компании появилось новое направление корпоративной социальной ответственности, связанное с экологией и охраной окружающей среды. И мы рады, что одним из первых проектов для его развития стала установка солнечных панелей в учебных заведениях во всех регионах Беларуси. Ежедневно учащиеся смогут следить за работой энергии из возобновляемого источника, а также узнают, откуда она берется и чем может быть полезна», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

Теперь солнечная панель с присоединенным к ней светодиодным фонарем есть в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов в Минске, Кобринском районном центре экологии, туризма и краеведения (Брестская область), средней школе № 16 г. Орши (Витебская область), Утевской средней школе Добрушского района (Гомельская область), гимназии г. Сморгонь (Гродненская область), Борисовском центре экологии и туризма (Минская область) и средней школе № 3 г. Осиповичи (Могилевская область).

«Использование такого оборудования позволяет не только объяснить детям, как можно применять энергию солнца, но и значительно снизить расход электроэнергии. Светодиодный фонарь в принципе намного эффективнее обычного: яркость такая же, но потребляет почти в 7 раз меньше электричества – как если бы лампочку накаливания в 200 Ватт заменили на светодиодную в 30 Ватт. А в нашем случае мы еще и пользуемся природной энергией вместо электрической. Кроме того, ее запаса хватает надолго: стопроцентный заряд аккумулятора солнечной панели гарантирует 8 часов беспрерывной работы фонаря. При этом батарея разрядится только наполовину», – пояснила консультант регионального вспомогательного ресурсного центра проекта «Зелёные школы» для учреждений образования Минской области Елена Шубаро.

Специальное временное реле панели автоматически включает свет в темное время суток и выключает, как только становится темно. При необходимости это можно делать и в ручном режиме. Фонарь работает за счет энергии, накопленной в панели за день, причем даже в пасмурную погоду, потому что на солнце аккумулятор заряжается с запасом.

Конкурс «Энергия солнца для Зеленых школ», по итогам которого были выбраны объекты для установки оборудования, проводился компанией А1 летом 2020 года в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерством образования Республики Беларусь и Программой Развития ООН в Беларуси. Главная цель этого проекта – сделать экологическую информацию более доступной для школьников и взрослого населения регионов.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания А1 завершила установку солнечных панелей в семи образовательных учреждениях Беларуси.
 
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