Советник Тихановской рассказал о шести сценариях развития ситуации в Беларуси

Источник материала: Tut.by

3 декабря советник Светланы Тихановской Александр Добровольский рассказал о возможных сценариях развития ситуации в Беларуси, а она сама заявила о готовности возглавить страну в переходный период. Такие заявления появились на сайте Тихановской.



Фото: Reuters

«Нынешняя ситуация политического кризиса не устраивает ни удерживающих власть, ни протестующих. Общий интерес выйти из политического кризиса мог бы способствовать началу переговоров о проведении новых выборов, но пока этого не происходит», — рассуждает Добровольский.

Он приводит шесть сценариев возможного развития ситуации в Беларуси.

1. Новые выборы в результате переговоров

Александр Лукашенко готов к переговорам и назначает переговорную группу. Со стороны протестующих в переговорах принимает участие назначенная Тихановской переговорная группа, которая сотрудничает с Координационным советом.

Решение о переговорах принимает представляющая интересы власти группа людей. Они формируют переговорную группу. Со стороны протестующих — назначенная Тихановской переговорная группа.

2. Новые выборы, так как должность президента становится вакантной

В этом пункте приводится несколько вариантов: отъезд Александра Лукашенко из страны, подача в отставку, арест. При таком развитии событий, по мнению Добровольского, необходимо созвать круглый стол с участием представителей правительства, Светланы Тихановской и Координационного совета, чтобы решить, как проводить выборы. Еще одним вариантом он называет вступление Тихановской в должность исполняющей обязанности президента, она же и организует выборы.

3. Ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения

В стране могут подписать указ президента о чрезвычайном или военном положении, ввести комендантский час на части территории страны, закрыть границы, ограничить передвижение по стране, десятки тысяч человек — в заключении, оппозиция — в подполье.

4. Попытки со стороны Александра Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут

Проводится Всебеларусское народное собрание, на котором принимается проект изменения Конституции. По мнению Добровольского, в этой ситуации Лукашенко не сможет рассчитывать на общественную поддержку, кризис государственного управления и экономический кризис будут усиливаться. Акции протеста будут продолжаться, приобретая новые формы.

«Объявление новых президентских выборов весной 2021 года могло бы смягчить ситуацию и ослабить протесты, но Лукашенко вряд ли на это пойдет. Затягивание же нынешней неопределенной ситуации не может продолжаться бесконечно. Если не будет признаков перемен, обострение кризиса возможно в любой момент», — пишет советник Тихановской.

5. Введение в Беларусь российских военных и полицейских формирований

«Россия вводит войска и полицейские силы, ссылаясь на обязательства в рамках ОДКБ и\или просьбу руководства Беларуси. Лукашенко либо отстраняется от должности, либо лишается реальной власти. Происходит раскол в силовых структурах. Формируется движение сопротивления. Начинаются массовые протесты, появляются очаги вооруженных столкновений. Вводятся жесткие санкции против руководства Беларуси и России. Грозит отключение от SWIFT. В России начинаются волнения. У России достаточно ресурсов на поддержание ситуации в течение нескольких лет. Однако ситуация становится нестабильной. Будут тенденции перетекания сценария в сценарий 1 или 2. При этом общественные настроения приведут к появлению массового антироссийского движения. Отношения с Россией будут безнадежно испорчены», — отмечает представитель Тихановской.

6. Номенклатурный или военный переворот. Отстранение Лукашенко от власти

Тут автор видит два варианта: номенклатурный или военный переворот.

По мнению Добровольского, только первые два сценария устойчивы и могут иметь стабильные последствия.

«Объявление новых выборов переориентирует внимание общества на избирательную кампанию, причина для протестов исчезнет. Если общество воспримет новые выборы как свободные и справедливые, будут созданы условия для развития страны без серьезных внутренних конфликтов в течение как минимум нескольких лет. Если выборы будут снова сфальсифицированы, ситуация в стране останется нестабильной», — считает он.

В сообщении также сказано, что в ближайшее время будут опубликованы разработанные офисом Тихановской концепция проведения новых выборов и проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко.