"Если хотели жить в замке, это ваш шанс": под Минском продается коттедж с бассейном по $348 за «квадрат»

«Если Вы всегда мечтали о собственном замке, то у Вас появилась прекрасная возможность стать хозяином такого дома» — именно с таких слов начинается объявление о продаже необычного коттеджа. Внешне дом и правда похож на замок, который в идеале должен был бы стоять где-то на лугах королевского имения в Англии. Но дом стоит в агрогородке Колодищи примерно в 8 километрах от Минска.

Входная группа встречает гостей колоннами и арками. В замке, как и полагается, есть башни и разноуровневая крыша. Судя по представленной в объявлении планировке, в доме 7 жилых комнат, две гостиные, есть две террасы (на 2-м и 3-м этажах) и даже собственный бассейн, который расположен в комнате общей площадью 76,1 кв.м.