|
"Если хотели жить в замке, это ваш шанс": под Минском продается коттедж с бассейном по $348 за «квадрат»
04.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Кто не мечтал хотя бы однажды оказаться в сказке и жить в собственном замке? Если мечта осталась актуальной, то сейчас под Минском можно найти довольно интересные предложения по продаже коттеджей самой различной архитектуры. Мы нашли настоящий
«Если Вы всегда мечтали о собственном замке, то у Вас появилась прекрасная возможность стать хозяином такого дома» — именно с таких слов начинается объявление о продаже необычного коттеджа. Внешне дом и правда похож на замок, который в идеале должен был бы стоять где-то на лугах королевского имения в Англии. Но дом стоит в агрогородке Колодищи примерно в 8 километрах от Минска.
Входная группа встречает гостей колоннами и арками. В замке, как и полагается, есть башни и разноуровневая крыша. Судя по представленной в объявлении планировке, в доме 7 жилых комнат, две гостиные, есть две террасы (на 2-м и 3-м этажах) и даже собственный бассейн, который расположен в комнате общей площадью 76,1 кв.м.
Дом был построен из красного кирпича в 1994 году. Общая площадь земельного участка — 17 соток, площадь здания — 628 кв.м, при этом жилая составляет всего 263 кв.м.
Продавец уточняет, что «дом очень большой, поэтому его можно переоборудовать в таунхаус на 3 квартиры. Такой вариант придется по вкусу большим семьям или близким друзьям, которые хотят жить по соседству. Также этот дом можно использовать в коммерческих целях: обустроить производство, мастерскую, агроусадьбу. Высота потолков в 3 м позволяет без труда использовать площадь дома в качестве производственного объекта».
Судя по фотографиям в объявлении, финишная отделка так и не была сделана. Однако некоторые комнаты все же выглядят немного обжитыми. Собственник преподносит отсутствие ремонта как преимущество: «То, каким он будет, выбираете вы. Цвет стен, материал напольного покрытия, организация пространства – все зависит от вашего полета фантазии. На данный момент в доме оштукатурены стены, установлены деревянные стеклопакеты».
Из коммуникаций к дому подведены электричество, центральные водоснабжения и канализация. Газ подведен к дому, но не введен внутрь "замка".
Дом расположен в относительно плотной коттеджной застройке агрогородка Колодищи. Дорога до Минска займет около 15 минут (при отсутствии пробок). Неподалеку расположена ж/д станция «Колодищи», рядом есть магазин «Евроопт» (около 7 минут пешком), школы и детские садики — в ближайшей перспективе.
— Сосновый лес, которым окружен агрогородок – это отличное место для занятий спортом, прогулок с любимым домашним питомцем, отдыха с семьей и друзьями и, конечно же, чистейший воздух, которым Вы будете дышать изо дня в день, ведь он так полезен для здоровья, — перечисляет преимущества расположения дома продавец.
Предложение покупки замка под Минском хоть и неоднозначно, но все же уникально. Кто еще может похвастаться в современном мире, что живет в настоящем замке и плавает в собственном бассейне по утрам? Сюда же можно добавить картинку, когда на залитой солнцем террасе стоит накрытый белоснежной скатертью стол с красивой посудой и вкусным английским чаем. Сложно представить это в Колодищах, но, судя по продаваемым объектам, кто-то именно так себе все и представлял.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если хотели жить в замке, это ваш шанс": под Минском продается коттедж с бассейном по $348 за «квадрат»
Кто не мечтал хотя бы однажды оказаться в сказке и жить в собственном замке? Если мечта осталась актуальной, то сейчас под Минском можно найти довольно интересные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)