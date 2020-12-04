Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион

Земельный надел в садовом товариществе “Вышково” – самый маленький участок предстоящих торгов. Его площадь меньше 4 соток, а форма узкая и длинная. Вакантная площадка выделена на въезде в дачную застройку. Из коммуникаций здесь есть только электричество, по соседству небольшие садовые домики, за территорией мусорные контейнеры. Дачный кооператив обнесен сеткой, а на въездах ворота с замками. До Минска отсюда недалеко – всего 22 километра, рядом проходит МКАД-2. Купить участок на аукционе можно будет от 3400 рублей со старта.