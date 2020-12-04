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Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион

04.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

15 январясостоится новый аукцион по продаже дачных участков недалеко от МКАД. На торги выставлен 31 лот от 2300 рублей со старта, большинство из участков разыгрываются не впервые (о земельных наделах в СТ «Ручеек», «Наш родник плюс» и «Таксист» можно почитать здесь). В новом обзоре – участки, о которых мы еще не писали. Организатор торгов — Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Все участки на карте

СТ «ВЫШКОВО», участок № 164 (Лот № 1)

Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион

Земельный надел в садовом товариществе “Вышково” – самый маленький участок предстоящих торгов. Его площадь меньше 4 соток, а форма узкая и длинная. Вакантная площадка выделена на въезде в дачную застройку. Из коммуникаций здесь есть только электричество, по соседству небольшие садовые домики, за территорией мусорные контейнеры. Дачный кооператив обнесен сеткой, а на въездах ворота с замками. До Минска отсюда недалеко – всего 22 километра, рядом проходит МКАД-2. Купить участок на аукционе можно будет от 3400 рублей со старта.

Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион

Площадь участка — 3,98 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 3400;

Координаты участка: 54.069525, 27.402807;

Расстояние до МКАД: 22 км.

СТ «Ивушка» ОАО «МАПИД», участок № 169 (Лот № 27)


Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион

Садовое товарищество «Ивушка» создавалось для работников ОАО «МАПИД». Дачный поселок находится в 9 километрах от МКАД, в товариществе есть газ, вода и электричество. Площадь вакантного участка чуть больше 6 соток, а стартовая цена — 11 тыс. рублей. Территория неровная, на площадке есть овраг, растут деревья.

Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион

К слову, летом в дачном поселке разыгрывался похожий участок № 178. Шесть соток земли выставлялось также за 11 тыс. рублей, в ходе торгов цена лота выросла до 19.487 рублей ($ 8168 по курсу на день аукциона). За земельный надел боролось 4 заявителя.

Площадь участка — 6,34 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 11.000;

Координаты участка: 54.037237, 27.613871;

Расстояние до МКАД: 9 км.

СТ «СЕЛЕНА-89», участок № 2 (Лот № 28)

Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион

Садовое товарищество «СЕЛЕНА-89» находится в 34 километрах от МКАД по трассе Р-28, прямо в лесу. Вакантный участок уединенный, он выделен на окраине дачной застройки и граничит с лесом, а с территории открывается красивый вид на деревья. Площадь заросшего земельного надела - чуть больше 7 соток,  из коммуникаций есть только электричество. Участок № 2 – самый дешевый лот предстоящего аукциона, торги за него начнутся всего с 2300 рублей.  

Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион

Площадь участка — 7,18 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 2300;

Координаты участка: 54.118799, 27.241701

Расстояние до МКАД: 34 км.

СТ «ЩЕКИ-ЛЕСНОЕ», участок № 96 (Лот № 29)

Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион

В садовом товариществе “Щеки-Лесное” продается 5 соток земли за 5,5 тыс. рублей со старта. Участок заросший, но квадратный, ровный, удобный для строительства садового домика. Из коммуникаций здесь имеется только электричество, подъезд – гравийка, вокруг дачные участки. До Минска отсюда 29 километров по трассе Р-28, недалеко есть железнодорожная станция “Радошковичи”.

Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион

Площадь участка — 5 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 5500;

Координаты участка: 54.078621, 27.248739

Расстояние до МКАД: 29 км.

СТ «Холмы», участки № 207 и № 208 (Лоты № 30 и № 31)

Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион

Сразу два участка выделены в садовом товариществе “Холмы”, что в 28,5 км от МКАД. Земельные наделы смежные, площадью почти по 8 соток. Участки находятся на окраине застройки у лесополосы. Из коммуникаций заявлено электричество, подъезд – накатанная дорога. Торги за каждый из лотов начнутся с 3,1 тыс. рублей.

Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион
Дачные участки под Минском от $ 888. Обзор интересных лотов, выставленных на аукцион

 
Теги: Минск
 
 
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15 января состоится новый аукцион по продаже дачных участков недалеко от МКАД. На торги выставлен 31 лот от 2300 рублей со старта, большинство из участков...
 
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