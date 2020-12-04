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БНК заключила длинные контракты на поставку топлива в Украину на фоне снижения переработки нефти
04.12.2020 09:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«БНК-Украина», дочерняя структура Белорусской нефтяной компании (БНК), заключила с украинскими покупателями годовые контракты на поставку автомобильного топлива. Об этом
«Дизельного топлива мы продали даже больше, чем планировали, ушел еще небольшой объем нафтановского продукта», — рассказал enkorr источник в БНК. По его словам, по состоянию на 2 декабря у компании осталось 5000 тонн по месяцу вакантных объемов, на которые претендует семь компаний. Напомним, что объем терм-контрактов по дизтопливу на 2020 год был около 180 тыс. тонн и 50 тыс. тонн бензина.
«БНК-Украина в ноябре заключила с украинскими покупателями годовые контракты на поставку 36 тыс. тонн сжиженного газа Мозырского НПЗ, сообщили агентству
Что касается цен, то, по одним данным, БНК увеличила дисконт для крупных контрагентов на $ 3−5/т, по другим, оставила на уровне 2020 года.
Источник в БНК выразил уверенность, что спотовых объемов у белорусских НПЗ в течение года не ожидается из-за сниженного объема переработки.
«Из-за налогового маневра цена на нефть вырастет, наши переработчики определили для себя оптимальную загрузку на уровне 700 тыс. тонн в месяц. Исходя из этого объема и потребностей внутреннего рынка, все экспортные ресурсы уже расписаны», — сказал собеседник enkorr, пожелавший остаться неназванным.
Выходит, что заводы в Новополоцке и Мозыре планируют переработать 16,8 млн тонн нефти. Хотя недавно зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов говорил, что белорусские НПЗ собираются переработать в 2021 году 18 млн тонн нефти.
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«БНК-Украина», дочерняя структура Белорусской нефтяной компании (БНК), заключила с украинскими покупателями годовые контракты на поставку автомобильного топлива.
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