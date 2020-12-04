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БНК заключила длинные контракты на поставку топлива в Украину на фоне снижения переработки нефти

04.12.2020 09:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«БНК-Украина», дочерняя структура Белорусской нефтяной компании (БНК), заключила с украинскими покупателями годовые контракты на поставку автомобильного топлива. Об этом enkorr сообщили участники рынка Украины и подтвердили источники в БНК.


Фото из архива

«Дизельного топлива мы продали даже больше, чем планировали, ушел еще небольшой объем нафтановского продукта», — рассказал enkorr источник в БНК. По его словам, по состоянию на 2 декабря у компании осталось 5000 тонн по месяцу вакантных объемов, на которые претендует семь компаний. Напомним, что объем терм-контрактов по дизтопливу на 2020 год был около 180 тыс. тонн и 50 тыс. тонн бензина.

«БНК-Украина в ноябре заключила с украинскими покупателями годовые контракты на поставку 36 тыс. тонн сжиженного газа Мозырского НПЗ, сообщили агентству Argus участники рынка. По их данным, контракты заключены с не менее чем шестью компаниями. В январе — октябре этого года Мозырский НПЗ отгрузил на украинский рынок 54,5 тыс. тонн сжиженного газа против 64,5 тыс. тонн годом ранее, по данным таможенной статистики.

Что касается цен, то, по одним данным, БНК увеличила дисконт для крупных контрагентов на $ 3−5/т, по другим, оставила на уровне 2020 года.

Источник в БНК выразил уверенность, что спотовых объемов у белорусских НПЗ в течение года не ожидается из-за сниженного объема переработки.

«Из-за налогового маневра цена на нефть вырастет, наши переработчики определили для себя оптимальную загрузку на уровне 700 тыс. тонн в месяц. Исходя из этого объема и потребностей внутреннего рынка, все экспортные ресурсы уже расписаны», — сказал собеседник enkorr, пожелавший остаться неназванным.

Выходит, что заводы в Новополоцке и Мозыре планируют переработать 16,8 млн тонн нефти. Хотя недавно зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов говорил, что белорусские НПЗ собираются переработать в 2021 году 18 млн тонн нефти.

 
 
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«БНК-Украина», дочерняя структура Белорусской нефтяной компании (БНК), заключила с украинскими покупателями годовые контракты на поставку автомобильного топлива.
 
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