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Что происходит в Беларуси 4 декабря
04.12.2020 10:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня премьер-министры стран ЕАЭС обсудят стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года. Намечена также пресс-конференция представителей Народного антикризисного управления. В стране продолжаются протестные активности. Об этом и много другом мы расскажем в режиме онлайн.
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Сегодня премьер-министры стран ЕАЭС обсудят стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года. Намечена также пресс-конференция представителей Народного...
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