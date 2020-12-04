Что происходит в Беларуси 4 декабря

Источник материала: Tut.by

Сегодня премьер-министры стран ЕАЭС обсудят стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года. Намечена также пресс-конференция представителей Народного антикризисного управления. В стране продолжаются протестные активности. Об этом и много другом мы расскажем в режиме онлайн.