Скидка до 30% на гаджеты по промокоду из адвент-календаря МТС

Только с 4 по 7 декабря ряд смартфонов, наушников и смарт-часов в МТС будут доступны со скидкой до 30%. Акция действует при использовании специального промокода, который можно узнать из адвент-календаря МТС - дата 4 декабря.

Больше всего удастся сэкономить при покупке смартфона Huawei P40. В период действия акции его можно будет приобрести за 1699 рублей, сэкономив при этом 300 рублей.

Значительно доступнее станет и модель Samsung Galaxy M31 6/128ГБ. По 7 декабря она будет предлагаться за 559 рублей, что на 240 рублей меньше ее обычной цены.

По специальному промокоду на аппарат Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6/64 ГБ памяти скидка составит 150 рублей. Его можно будет забрать за 549 рублей.

А стоимость новинки Honor 30i, которая появилась недавно и эксклюзивно продается только в МТС, со специальным промокодом снизится до 100 рублей и составит 539 рублей.

В акции также принимают участие две модели беспроводных наушников Xiaomi. На Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 распространяется скидка 60 рублей, а на Xiaomi Mi True Wireless Earphones Lite – 30 рублей.

Смарт-часы Amazfit GTS с учетом скидки доступны за 299 рублей, выгода при этом составит 90 рублей. Приобретая смарт-часы Amazfit Bip Lite и Amazfit Bip S экономия - 60 рублей.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой по акции, необходимо сообщить специальный промокод из адвент-календаря МТС (за 4 декабря) работнику салона связи МТС либо ввести его в соответствующее поле на странице корзины в интернет-магазине МТС.

Подробнее о ценах на устройства, которые будут действовать по специальному промокоду до 8 декабря, смотрите ниже:

Модель Цена по промокоду Ежемесячный платеж, рассрочка 12 мес. Ежемесячный платеж, рассрочка 24 мес. Цена без промокода Выгода, руб. Samsung Galaxy M31 6/128Gb 559 60,81 30 799 240 Samsung Galaxy M51 6/128Gb 899 90,81 44 1099 200 Samsung Galaxy A51 6/128Gb 679 70,81 34 799 120 Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64Gb 549 54,45 27 699 150 Honor 30i 4/128Gb 539 49 24 639 100 Xiaomi Redmi Note 9 3/64Gb 479 45,36 23 559 80 Huawei P30 lite 6/256Gb 599 63,54 31 779 180 Huawei P40 8/128Gb 1699 159 78 1999 300 Наушники беспроводные JBL Tune 120 TWS 129 11,72 159 30 Наушники беспроводные Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 55 5 69 14 Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S 189 17,18 229 40 Наушники беспроводные Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 139 14 199 60 Наушники беспроводные Xiaomi Mi True Wireless Earphones Lite 69 7 99 30 Наушники беспроводные Honor Magic Earbuds 249 22,63 10,82 299 50 Смарт-часы Amazfit Bip Lite 99 10 159 60 Смарт-часы Amazfit Bip S 139 14 199 60 Смарт-часы Amazfit GTS 299 27,18 17 389 90 Смарт-часы Amazfit GTR 42,6 мм 359 32,63 15,6 389 30 Смарт-часы Amazfit GTR 47,2 мм 379 34,45 16,47 409 30

Подробнее об условиях акции «Промокод 2020» - здесь .