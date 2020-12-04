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Скидка до 30% на гаджеты по промокоду из адвент-календаря МТС

04.12.2020 10:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Только с 4 по 7 декабря ряд смартфонов, наушников и смарт-часов в МТС будут доступны со скидкой до 30%. Акция действует при использовании специального промокода, который можно узнать из адвент-календаря МТС - дата 4 декабря.

Больше всего удастся сэкономить при покупке смартфона Huawei P40. В период действия акции его можно будет приобрести за 1699 рублей, сэкономив при этом 300 рублей.

Значительно доступнее станет и модель Samsung Galaxy M31 6/128ГБ. По 7 декабря она будет предлагаться за 559 рублей, что на 240 рублей меньше ее обычной цены.

По специальному промокоду на аппарат Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6/64 ГБ памяти скидка составит 150 рублей. Его можно будет забрать за 549 рублей.

А стоимость новинки Honor 30i, которая появилась недавно и эксклюзивно продается только в МТС, со специальным промокодом снизится до 100 рублей и составит 539 рублей.

В акции также принимают участие две модели беспроводных наушников Xiaomi. На Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 распространяется скидка 60 рублей, а на Xiaomi Mi True Wireless Earphones Lite – 30 рублей.

Смарт-часы Amazfit GTS с учетом скидки доступны за 299 рублей, выгода при этом составит 90 рублей. Приобретая смарт-часы Amazfit Bip Lite и Amazfit Bip S экономия - 60 рублей.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой по акции, необходимо сообщить специальный промокод из адвент-календаря МТС (за 4 декабря) работнику салона связи МТС либо ввести его в соответствующее поле на странице корзины в интернет-магазине МТС.

Подробнее о ценах на устройства, которые будут действовать по специальному промокоду до 8 декабря, смотрите ниже:

Модель

Цена по промокоду

Ежемесячный платеж, рассрочка 12 мес.

Ежемесячный платеж, рассрочка 24 мес.

Цена без промокода

Выгода, руб.

Samsung Galaxy M31 6/128Gb

559

60,81

30

799

240

Samsung Galaxy M51 6/128Gb

899

90,81

44

1099

200

Samsung Galaxy A51 6/128Gb

679

70,81

34

799

120

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64Gb

549

54,45

27

699

150

Honor 30i 4/128Gb

539

49

24

639

100

Xiaomi Redmi Note 9 3/64Gb

479

45,36

23

559

80

Huawei P30 lite 6/256Gb

599

63,54

31

779

180

Huawei P40 8/128Gb

1699

159

78

1999

300

Наушники беспроводные JBL Tune 120 TWS

129

11,72

 

159

30

Наушники беспроводные Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

55

5

 

69

14

Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S

189

17,18

 

229

40

Наушники беспроводные Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2

139

14

 

199

60

Наушники беспроводные Xiaomi Mi True Wireless Earphones Lite

69

7

 

99

30

Наушники беспроводные Honor Magic Earbuds

249

22,63

10,82

299

50

Смарт-часы Amazfit Bip Lite

99

10

 

159

60

Смарт-часы Amazfit Bip S

139

14

 

199

60

Смарт-часы Amazfit GTS

299

27,18

17

389

90

Смарт-часы Amazfit GTR 42,6 мм

359

32,63

15,6

389

30

Смарт-часы Amazfit GTR 47,2 мм

379

34,45

16,47

409

30
 

Подробнее об условиях акции «Промокод 2020» - здесь.

Подробнее об условиях акции «Промокод для гаджетов» - здесь.

 
 
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Только с 4 по 7 декабря ряд смартфонов, наушников и смарт-часов в МТС будут доступны со скидкой до 30%. Акция действует при использовании специального промокода,...
 
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