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Скидка до 30% на гаджеты по промокоду из адвент-календаря МТС
04.12.2020 10:57 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Только с 4 по 7 декабря ряд смартфонов, наушников и смарт-часов в МТС будут доступны со скидкой до 30%. Акция действует при использовании специального промокода, который можно узнать из адвент-календаря МТС - дата 4 декабря.
Больше всего удастся сэкономить при покупке смартфона Huawei P40. В период действия акции его можно будет приобрести за 1699 рублей, сэкономив при этом 300 рублей.
Значительно доступнее станет и модель Samsung Galaxy M31 6/128ГБ. По 7 декабря она будет предлагаться за 559 рублей, что на 240 рублей меньше ее обычной цены.
По специальному промокоду на аппарат Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6/64 ГБ памяти скидка составит 150 рублей. Его можно будет забрать за 549 рублей.
А стоимость новинки Honor 30i, которая появилась недавно и эксклюзивно продается только в МТС, со специальным промокодом снизится до 100 рублей и составит 539 рублей.
В акции также принимают участие две модели беспроводных наушников Xiaomi. На Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 распространяется скидка 60 рублей, а на Xiaomi Mi True Wireless Earphones Lite – 30 рублей.
Смарт-часы Amazfit GTS с учетом скидки доступны за 299 рублей, выгода при этом составит 90 рублей. Приобретая смарт-часы Amazfit Bip Lite и Amazfit Bip S экономия - 60 рублей.
Для того, чтобы воспользоваться скидкой по акции, необходимо сообщить специальный промокод из
Подробнее о ценах на устройства, которые будут действовать по специальному промокоду до 8 декабря, смотрите ниже:
Подробнее об условиях акции «Промокод 2020» -
Подробнее об условиях акции «Промокод для гаджетов» -
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Только с 4 по 7 декабря ряд смартфонов, наушников и смарт-часов в МТС будут доступны со скидкой до 30%. Акция действует при использовании специального промокода,...
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