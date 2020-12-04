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ЕФСР: выданные Беларуси 500 млн долларов пошли на закрытие дефицита бюджета, а не долгов за газ
04.12.2020 11:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выданные Беларуси в октябре 500 млн долларов кредита ЕФСР пошли на программу правительства по борьбе с пандемией. По итогам года Фонд проведет мониторинг, предоставит окончательный отчет и оценит качество выполнения заявленных мер и намерений, заявил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков журналистам на пресс-конференции в рамках
— В прессе звучали оценки, не соответствующие действительности (о направлении средств кредита «Газпрому» для погашения задолженности за газ. — Прим. ред.). Антикризисную программу начали прорабатывать еще весной, когда пришла первая волна COVID-19. Она была нацелена на финансирование непредвиденных расходов бюджета, с которыми все страны ЕАЭС столкнулись в этом году — внеплановая поддержка здравоохранения, поддержка разных секторов экономики, малого и среднего бизнеса, населения, потерявшего работу, — рассказал Широков.
Он отметил, что, несмотря на отсутствие локдауна в Беларуси, страна все равно пострадала из-за закрытия границ и локдауна в соседних странах.
ЕФСР провел оценку этих неожиданных разрывов для бюджета, и сумма кредита пошла на финансирование именно дефицита бюджета, связанного с реализацией программы по борьбе с пандемией.
Советник проектного блока ЕФСР Сергей Улатов подчеркнул, что все антикризисные программы были очень похожи, там несколько блоков, и основной — поддержка здравоохранения. Среди других блоков также поддержка бизнеса и макроэкономической стабильности.
Напомним, в октябре 2020 года Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития,
Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет).
Минфин Беларуси
Программа правительства и Нацбанка Беларуси по противодействию влиянию COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, содержащаяся в заявке властей страны на получение финансового кредита, кроме мер на поддержку системы здравоохранения и населения, также предусматривает реализацию осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок. В комплексе все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Беларуси, говорится в
Ранее глава Минфина России говорил, что деньги пойдут
Кроме средств ЕФСР, Беларусь получит российский госкредит на 1 млрд долларов. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долларов — в 2020 году и вторые 500 млн долларов — в 2021 году.
Президент России Владимир Путин
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Выданные Беларуси в октябре 500 млн долларов кредита ЕФСР пошли на программу правительства по борьбе с пандемией. По итогам года Фонд проведет мониторинг и...
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