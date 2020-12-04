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Рынок энергоресурсов ЕАЭС должен быть недискриминационным - Головченко

04.12.2020 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Реальная экономическая интеграция невозможна без общих рынков энергетики, заявил премьер-министр Роман Головченко в ходе онлайн-заседания Евразийского межправительственного совета.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, в этом году велась работа по созданию общих рынков энергетики и транспорта в ЕАЭС, потому что без них невозможна реальная экономическая интеграция.

"Завершение процесса создания этих рынков должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий", - отметил белорусский премьер.

При этом Роман Головченко сказал, что в промышленном секторе в этом году основное внимание было уделено дальнейшей гармонизации законодательства. Также велась работа по актуализации технических регламентов.

После чего выразил уверенность, что в 2021 году экономика государств, входящих в ЕАЭС, вернется на траекторию роста, если будут выполняться положения, заложенные в стратегию развития союза.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь выступает за недискриминационные подходы к ценам при формировании общих энергетических рынков Евразийского экономического союза.
 
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