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Рынок энергоресурсов ЕАЭС должен быть недискриминационным - Головченко
04.12.2020 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Реальная экономическая интеграция невозможна без общих рынков энергетики, заявил премьер-министр Роман Головченко в ходе онлайн-заседания Евразийского межправительственного совета.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, в этом году велась работа по созданию общих рынков энергетики и транспорта в ЕАЭС, потому что без них невозможна реальная экономическая интеграция.
"Завершение процесса создания этих рынков должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий", - отметил белорусский премьер.
При этом Роман Головченко сказал, что в промышленном секторе в этом году основное внимание было уделено дальнейшей гармонизации законодательства. Также велась работа по актуализации технических регламентов.
После чего выразил уверенность, что в 2021 году экономика государств, входящих в ЕАЭС, вернется на траекторию роста, если будут выполняться положения, заложенные в стратегию развития союза.
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Беларусь выступает за недискриминационные подходы к ценам при формировании общих энергетических рынков Евразийского экономического союза.
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