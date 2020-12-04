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В Минске расширен перечень объектов для безвозмездного пользования под создание рабочих мест
04.12.2020 12:03 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПлюс три десятка помещений для малого и среднего бизнеса. В Минске расширен перечень объектов для безвозмездного пользования под создание рабочих мест. Отметим, за последние два года в поддержку наших бизнесменов Мингорисполкомом в безвозмездное пользование было предложено свыше 250 объектов. Чаще всего в них размещаются творческие и ювелирные мастерские, парикмахерские, физкультурно-оздоровительные центры и офисы.
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Плюс три десятка помещений для малого и среднего бизнеса. В Минске расширен перечень объектов для безвозмездного пользования под создание рабочих мест. Отметим,...
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