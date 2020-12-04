В Беларуси началась разведка новых залежей нефти

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В шаге от открытия! Белорусские нефтяники впервые приступили к масштабным геологоразведочным работам в южной части Припятского прогиба. По оценкам, здесь могут находиться новые залежи черного золота. Извлекаемые запасы перспективных объектов могут составить более 14 миллионов тонн углеводородов. Притоки пластовых флюидов, которые были получены при испытаниях, свидетельствуют о хороших коллекторских свойствах пород. Определены три наиболее перспективных участка для проведения сейсморазведки.

Петр Повжик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть": "Важно, что зона нашего геологического интереса, которая сосредоточена в Южной структуре Припятского прогиба, находится на незначительном удалении от МНПЗ. Это всего лишь 70 километров, что позволит в перспективе всю добытую нефть из этого региона направлять на Мозырский НПЗ и загружать его мощность хорошей, высококачественной нефтью".

Подготовлена целая программа полевых сейсморазведочных работ в современной технологии 3D. Она рассчитана на ближайшие 5 лет. За это время исследования проведут на территории в три тысячи квадратных километров.