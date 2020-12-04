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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Налоговые службы Беларуси и России начнут обмен информацией об имуществе и доходах в августе 2021 года Это станет дополнительным инструментом для сокращения теневой экономики, противодействия противозаконному сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения,...

Это станет дополнительным инструментом для сокращения теневой экономики, противодействия противозаконному сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения, полагают эксперты. Такая информация была озвучена накануне на девятом заседании рабочей группы по налоговому контролю и обмену информацией. Стороны обсудили и контрольные мероприятия по пресечению схем уклонения от уплаты налогов белорусских и российских компаний и физлиц.