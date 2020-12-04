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Курсы валют накануне выходных: доллар и евро подешевели
04.12.2020 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Российский рубль подрос, евро и доллар несколько упали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Владимир Трефилов
По информации на 13:30 пятницы, евро потерял в цене 0,32%, доллар также подешевел - на 0,64%, российский рубль укрепился на 0,71%.
Нацбанк установил к выходным следующие курсы валют:
1 доллар – 2,58 белорусского рубля,
1 евро – 3,13 белорусского рубля,
100 российских рублей – 3,43 белорусского рубля.
Напомним, что банки при установлении курса учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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В последний рабочий день недели европейская и американская валюта потеряли в цене, российский рубль немного прибавил.
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