Курсы валют накануне выходных: доллар и евро подешевели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Российский рубль подрос, евро и доллар несколько упали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу, сообщает Sputnik.

По информации на 13:30 пятницы, евро потерял в цене 0,32%, доллар также подешевел - на 0,64%, российский рубль укрепился на 0,71%.

Нацбанк установил к выходным следующие курсы валют:

1 доллар – 2,58 белорусского рубля,

1 евро – 3,13 белорусского рубля,

100 российских рублей – 3,43 белорусского рубля.

Напомним, что банки при установлении курса учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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