Собираем кухню, мебель и ставим двери в квартире. Чем закончился ремонт, за которым мы следили 3 месяца

Источник материала: realt.by

Обустройство комфортного жилья во многом зависит от правильного выбора мебели. В проекте мы уже показывали, как владельцы квартиры выбирали отдельные элементы мебели и интерьера в магазинах. Настало время посмотреть, как все эти отдельные диваны, стулья, люстры соединись воедино, и получилось ли у нас сделать то, что презентовал дизайнер в своей визуализации.

Купить красивую мебель мало - нужно ее правильно расставить. Даже самый дорогой и роскошный диван может утратить лоск в неграмотной обстановке. Куда отправить кресла? На каком предмете мебели сделать акцент? Какой должна быть ширина проходов? Всеми этими вопросами у нас занималась дизайнер Екатерина. Удалось ли ей сделать то, что она запланировала на 3D-визуализациях. Смотрите в очередной серии проекта Re:МОНТ.