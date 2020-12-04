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Собираем кухню, мебель и ставим двери в квартире. Чем закончился ремонт, за которым мы следили 3 месяца

04.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Обустройство комфортного жилья во многом зависит от правильного выбора мебели. В проекте мы уже показывали, как владельцы квартиры выбирали отдельные элементы мебели и интерьера в магазинах. Настало время посмотреть, как все эти отдельные диваны, стулья, люстры соединись воедино, и получилось ли у нас сделать то, что презентовал дизайнер в своей визуализации.

Собираем кухню, мебель и ставим двери в квартире. Чем закончился ремонт, за которым мы следили 3 месяца

Купить красивую мебель мало - нужно ее правильно расставить. Даже самый дорогой и роскошный диван может утратить лоск в неграмотной обстановке. Куда отправить кресла? На каком предмете мебели сделать акцент? Какой должна быть ширина проходов?

Всеми этими вопросами у нас занималась дизайнер Екатерина. Удалось ли ей сделать то, что она запланировала на 3D-визуализациях. Смотрите в очередной серии проекта Re:МОНТ.

Собираем кухню, мебель и ставим двери в квартире. Чем закончился ремонт, за которым мы следили 3 месяца

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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

0:00 – что было в прошлой серии.

0:43 – что ожидает в этой серии.

1:26 – как идет процесс сборки мебели.

5:59 – экскурсия по квартире от дизайнера.

12:45 – что вас ожидает в финальной серии проекта Re: МОНТ.

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Теги: Минск
 
 
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