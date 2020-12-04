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Собираем кухню, мебель и ставим двери в квартире. Чем закончился ремонт, за которым мы следили 3 месяца
04.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Обустройство комфортного жилья во многом зависит от правильного выбора мебели. В проекте мы уже показывали, как владельцы квартиры выбирали отдельные элементы мебели и интерьера в магазинах. Настало время посмотреть, как все эти отдельные диваны, стулья, люстры соединись воедино, и получилось ли у нас сделать то, что презентовал дизайнер в своей визуализации.
Купить красивую мебель мало - нужно ее правильно расставить. Даже самый дорогой и роскошный диван может утратить лоск в неграмотной обстановке. Куда отправить кресла? На каком предмете мебели сделать акцент? Какой должна быть ширина проходов?
Всеми этими вопросами у нас занималась дизайнер Екатерина. Удалось ли ей сделать то, что она запланировала на 3D-визуализациях. Смотрите в очередной серии проекта Re:МОНТ.
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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:
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Собираем кухню, мебель и ставим двери в квартире. Чем закончился ремонт, за которым мы следили 3 месяца
Обустройство комфортного жилья во многом зависит от правильного выбора мебели. В проекте мы уже показывали, как владельцы квартиры выбирали отдельные элементы...
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