Участки с «недостроями» в Фаниполе проданы с молотка за $ 35-36 тысяч. Результаты аукциона

Наибольший интерес был проявлен к земельным наделам с «недостроями» в Фаниполе. Здесь было предложено сразу 3 не завершенных строительством незаконсервированных жилых дома.
Купить участок на аукционе с «недостороем» на ул. Петра Машерова, 27, пожелали 8 человек. Готовность жилого дома составляет 11%. Он имеет блочный железобетонный фундамент общей площадью 106 квадратных метров. Заявлены все коммуникации - электричество, газ и водопровод. Лот был выставлен на аукцион за 36 703,14 руб., в том числе жилой дом – за 4 131,36. Он продан с молотка за 95.198 руб., или 36.810 долл. США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.
На участок на ул. С. Есенина, 24, претендовали 10 человек, на соседний на ул. С. Есенина, 34, – 5 человек. Лоты ушли с молотка за 94.070 руб., или 36.373 долл. США, и 90.636 руб., или 35.044 долл. США соответственно.
Участок в Фаниполе на ул. С. Есенина, 24
В Минском районе участникам аукциона было предложено 3 участка с незавершенным строительством: 1 – в Мачулищах Мачулищанского сельсовета и 2 – в Прилукской Слободе Щомыслицкого сельсовета. Торги прошли только по одному участку № 214 в Прилукской Слободе. На лот было подано 2 заявления. Он реализован за 56.755 руб., или 21.945 долл. США.
В Смолевичском районе на аукцион выставлялся только один лот, однако торгов по нему не было. Он достался единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.
Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Пло-щадьучаст-ка, соток
Характеристика объекта
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструк-тура
Нач. цена предмета аукциона (в т.ч. дома), руб.
Цена продажи предмета аукциона,руб.
Цена продажи предмета аукциона, $
1
Минский район, гп. Мачулищи, ул. Александрово, 22
13,1
квартира № 2 в составе жилого дома,готовность строения – 12%, фундамент железобетон-ный, цокольный этаж, готовность – 67%, стены - фб
1
электричество, газ, водопровод
28 604,11 (8 604,11)
30.034
11.613
2
Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 202
15,4
жилой дом,фундамент из железобетон-ных блоков общей площадью 296 кв.м
-
электричество, газ
150 300,60 (91 100,60)
-
-
3
Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 214
15,0
жилой дом,фундамент свайный железобетон-ный общей площадью 87 кв.м и хозпостройка общей площадью 24 кв.м
2
электричество, газ
51 595,46 (5 035,46)
56.755
21.945
4
Дзержинский район, Боровской с/с, д. Турьяково, ул. Центральная
15,0
готовность жилого дома – 11%, фундамент бутобетонныйобщей площадью 43 кв.м
1
-
11 155,25 (1 155,25)
11.712
4.529
5
Дзержинский район, Демидовичский с/с, д. Крыштафово
14,1
готовность жилого дома – 11%, фундамент железобетон-ный общей площадью 131 кв.м
6
газ
7 774,83 (3 979,24)
22.182
8.577
6
Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Петра Машерова, 27
12,3
готовность жилого дома – 11%, фундамент блочный железобетон-ный общей площадью 106 кв.м
8
электричество, газ, водопровод
36 703,14 (4 131,36)
95.198
36.810
7
Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. С.Есенина, 24
12,6
готовность жилого дома – 12%, фундамент бетонный общей площадью 151 кв.м
10
электричество, газ, водопровод
39 894,95 (6 612,80)
94.070
36.373
8
Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. С.Есенина, 34
12,0
готовность жилого дома – 10%, фундамент свайный бетонный общей площадью 104 кв.м
5
электричество, газ, водопровод
34 942,46 (3 344,15)
90.632
35.044
9
Смолевичский район, г.п. Зеленый Бор, ул. Полярная
11,2
готовность жилого дома – 11%, фундамент бетонный общей площадью 189 кв.м
1
электричество, газ
8 242,96 (5 504,35)
8.655
3.346
Организатором торгов выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичском районе состоится 4 января.