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Участки с «недостроями» в Фаниполе проданы с молотка за $ 35-36 тысяч. Результаты аукциона

04.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Участки с «недостроями» в Фаниполе проданы с молотка за $ 35-36 тысяч. Результаты аукциона
Участок № 214 в д. Прилукская Слобода

Наибольший интерес был проявлен к земельным наделам с «недостроями» в Фаниполе. Здесь было предложено сразу 3 не завершенных строительством незаконсервированных жилых дома.

Купить участок на аукционе с «недостороем» на ул. Петра Машерова, 27, пожелали 8 человек. Готовность жилого дома составляет 11%. Он имеет блочный железобетонный фундамент общей площадью 106 квадратных метров. Заявлены все коммуникации - электричество, газ и водопровод. Лот был выставлен на аукцион за 36 703,14 руб., в том числе жилой дом – за 4 131,36. Он продан с молотка за 95.198 руб., или 36.810 долл. США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.


Участки с «недостроями» в Фаниполе проданы с молотка за $ 35-36 тысяч. Результаты аукциона

На участок на ул. С. Есенина, 24, претендовали 10 человек, на соседний на ул. С. Есенина, 34, – 5 человек. Лоты ушли с молотка за 94.070 руб., или 36.373 долл. США, и 90.636   руб., или 35.044 долл. США соответственно.


Участки с «недостроями» в Фаниполе проданы с молотка за $ 35-36 тысяч. Результаты аукциона
Участок в Фаниполе на ул. С. Есенина, 24

В Минском районе участникам аукциона было предложено 3 участка с незавершенным строительством: 1 – в Мачулищах Мачулищанского сельсовета и 2 – в Прилукской Слободе Щомыслицкого сельсовета. Торги прошли только по одному участку № 214 в Прилукской Слободе. На лот было подано 2 заявления. Он реализован за 56.755 руб., или 21.945 долл. США.

В Смолевичском районе на аукцион выставлялся только один лот, однако торгов по нему не было. Он достался единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.

Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Пло-щадьучаст-ка, соток

Характеристика объекта

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструк-тура

Нач. цена предмета аукциона (в т.ч. дома), руб.

Цена продажи предмета аукциона,руб.

Цена продажи предмета аукциона, $

1

Минский район, гп. Мачулищи, ул. Александрово, 22

13,1

квартира № 2 в составе жилого дома,готовность строения – 12%, фундамент железобетон-ный, цокольный этаж, готовность – 67%, стены - фб

1

электричество, газ, водопровод

28 604,11 (8 604,11)

30.034

11.613

2

Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 202

15,4

жилой дом,фундамент из железобетон-ных блоков общей площадью 296 кв.м

-

электричество, газ

150 300,60 (91 100,60)

-

-

3

Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 214

15,0

жилой дом,фундамент свайный железобетон-ный общей площадью 87 кв.м и хозпостройка общей площадью 24 кв.м

2

электричество, газ

51 595,46 (5 035,46)

56.755

21.945

4

Дзержинский район, Боровской с/с, д. Турьяково, ул. Центральная

15,0

готовность жилого дома – 11%, фундамент бутобетонныйобщей площадью 43 кв.м

1

-

11 155,25 (1 155,25)

11.712

4.529

5

Дзержинский район, Демидовичский с/с, д. Крыштафово

14,1

готовность жилого дома – 11%, фундамент железобетон-ный общей площадью 131 кв.м

6

газ

7 774,83 (3 979,24)

22.182

8.577

6

Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Петра Машерова, 27

12,3

готовность жилого дома – 11%, фундамент блочный железобетон-ный общей площадью 106 кв.м

8

электричество, газ, водопровод

36 703,14 (4 131,36)

95.198

36.810

7

Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. С.Есенина, 24

12,6

готовность жилого дома – 12%, фундамент бетонный общей площадью 151 кв.м

10

электричество, газ, водопровод

39 894,95 (6 612,80)

94.070

36.373

8

Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. С.Есенина, 34

12,0

готовность жилого дома – 10%, фундамент свайный бетонный общей площадью 104 кв.м

5

электричество, газ, водопровод

34 942,46 (3 344,15)

90.632

35.044

9

Смолевичский район, г.п. Зеленый Бор, ул. Полярная

11,2

готовность жилого дома – 11%, фундамент бетонный общей площадью 189 кв.м

1

электричество, газ

8 242,96 (5 504,35)

8.655

3.346

Организатором торгов выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичском районе состоится 4 января.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже участков с недостроенными незаконсервированными жилыми домами в Минском, Дзержинском и Смолевичском районах. Участникам...
 
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