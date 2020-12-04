Участки с «недостроями» в Фаниполе проданы с молотка за $ 35-36 тысяч. Результаты аукциона

Наибольший интерес был проявлен к земельным наделам с «недостроями» в Фаниполе. Здесь было предложено сразу 3 не завершенных строительством незаконсервированных жилых дома.

Купить участок на аукционе с «недостороем» на ул. Петра Машерова, 27, пожелали 8 человек. Готовность жилого дома составляет 11%. Он имеет блочный железобетонный фундамент общей площадью 106 квадратных метров. Заявлены все коммуникации - электричество, газ и водопровод. Лот был выставлен на аукцион за 36 703,14 руб., в том числе жилой дом – за 4 131,36. Он продан с молотка за 95.198 руб., или 36.810 долл. США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.