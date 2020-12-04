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Евросоюз призвал белорусские власти вернуть TUT.BY статус СМИ и освободить журналистов
04.12.2020 14:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вернуть TUT.BY статус СМИ и освободить Катерину Борисевич и других журналистов призвал белорусские власти официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
— Лишение TUT.BY статуса СМИ — это последний шаг в открытом преследовании журналистов и независимых СМИ, — написал Стано у себя в Twitter.
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