Евросоюз призвал белорусские власти вернуть TUT.BY статус СМИ и освободить журналистов

Источник материала: Tut.by

Вернуть TUT.BY статус СМИ и освободить Катерину Борисевич и других журналистов призвал белорусские власти официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

— Лишение TUT.BY статуса СМИ — это последний шаг в открытом преследовании журналистов и независимых СМИ, — написал Стано у себя в Twitter.

#Belarus :Revocation of @tutby 's status is latest move in blatant crackdown on #journalists & free media. It must stop. https://t.co/wqWHMb03w3 's right to appeal must B fully respected & status should B restored.