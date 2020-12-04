«Улучшения в области прав человека в стране не произошло». В СПЧ ООН опять обсуждали Беларусь

Источник материала: Tut.by

В Женеве состоялось заседание Совета по правам человека ООН, где в очередной раз обсуждалась ситуация в Беларуси. В докладе Верховного комиссара ООН по правам человека говорилось об ухудшении ситуации в нашей стране.



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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила промежуточный доклад о положении дел в Беларуси на заседании Совета по правам человека. По ее словам, улучшений в ситуации с правами человека в нашей стране не только не произошло, но она продолжает ухудшаться. В доказательство она привела данные о десятках тысяч задержанных граждан за период с 9 августа, множество сообщений о насилии и пытках. Бачелет призвала власти Беларуси освободить всех произвольно задержанных граждан, а также начать независимое и прозрачное расследование случаев пыток и иных нарушений прав человека.

В ходе последовавших выступлений представителей стран — членов Совета большинство из них обращали внимание на сложную ситуацию с правами человека в нашей стране, нарушения, насилие, пытки, необоснованные задержания и уголовное преследование участников мирных протестов, журналистов и представителей гражданского общества. Некоторые страны высказывались за уважение принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств и отказ от политики двойных стандартов.

Постоянный представитель Великобритании при женевском офисе ООН Джулиан Брэйтуэйт от лица 42 государств сделал заявление о ситуации о свободе СМИ в Беларуси, в котором осудил преследование и заключение под стражу журналистов в нашей стране, а также использование против них чрезмерной силы, назвав уровень давления на них со стороны властей беспрецедентным. Он рекомендовал властям нашей страны выполнять рекомендации, изложенные в докладе Московского механизма ОБСЕ.

Также в ходе заседания выступили представители различных правозащитных организаций, среди которых — Human Rights Watch, Хельсинкский фонд по правам человека, Международная федерация за права человека, Article 19 и Human Constanta, Civicus и другие. От ПЕН-клуба к Совету обратилась лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич — помимо прочего, она предложила разработать специальный механизм для расследования нарушений прав человека в Беларуси.

Постоянный представитель Беларуси в ООН Юрий Амбразевич подчеркнул, что ситуация в нашей стране не требует какого-либо особого вмешательства. Он напомнил, что всего месяц назад Беларусь успешно завершила очередной цикл УПО (универсальному периодическому обзору) в Совете по правам человека, и отметил, что на нашу страну оказывается давление, хотя в ней функционируют правительственные институты, работают предприятия, нет голода, боевых действий или угрозы соседям.

Амбразевич отметил, что далеко не все протестные акции были мирными, поэтому неизбежными были действия по их пресечению со стороны сотрудников органов правопорядка. Он также привел в пример другие европейские страны, такие как Германия, обратив внимание на то, что во время протестов там полиция вступала в активное противостояние с участниками митингов, однако сейчас это не обсуждается на таком уровне, как в случае с Беларусью.

По его словам, протестная активность в Беларуси идет на спад, а число участников митингов и иных акций в столице невелико. Он также заявил, что протестующие отклоняют возможности для диалога, которые будут предоставлены в том числе в период проведения грядущего Всебелорусского народного собрания.

По словам Амбразевича, доклады о ситуации в Беларуси во многом основываются на непроверенной информации, намеренно представляемой в международных структурах. А некоторые соседи Беларуси, такие как Польша, Литва и Украина, хотят добиться нестабильности в нашей стране. Также он раскритиковал политику ЕС в отношении Беларуси, заявив, что нет примеров того, чтобы санкции приводили к позитивным результатам. Он призвал Евросоюз вернуться к тому уровню сотрудничества с нашей страной, который наблюдался последние три года. В конце выступления он процитировал фразу из эпиграфа из романа Хемингуэя: «Не спрашивай, по ком звонит колокол — он звонит по тебе».

В завершении заседания Верховный комиссар Мишель Бачелет сделала несколько ремарок касательно выступлений представителей стран — членов Совета. В том числе она ответила на заявление представителя Беларуси об использовании недостоверной информации. Бачелет с сожалением констатировала, что сотрудники ее офиса в данный момент осуществляют удаленный мониторинг ситуации и занимаются проверкой достоверности данных, так как просто не были допущены в страну. Однако, по ее словам, если бы власти Беларуси допустили к работе в стране спецдокладчика ООН и экспертов, то информацию можно было бы получать напрямую, а также взаимодействовать с госорганами по вопросам соблюдения прав человека.