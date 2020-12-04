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Нацбанк прокомментировал возможное отключение от SWIFT

04.12.2020 16:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Национальный банк Беларуси не видит каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT и не считает высокой вероятность реализации данного риска, говорится в сообщении регулятора.

© Sputnik / Игорь Зарембо
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Во всем мире система SWIFT используется для передачи сообщений финансового характера, которые относятся к трансграничным и внутренним платежам.

"В Беларуси с 1999 года работает внутренняя система передачи финансовой информации Национального банка (СПФИ), которая обеспечивает передачу финансовых сообщений, основными из которых являются платежные документы в белорусских рублях", – напомнили в Нацбанке.

Там также отметили, что в настоящее время аналогичная система функционирует в России и называется Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

При этом в регуляторе обратили внимание, что все платежи юрлиц на белорусской территории обеспечиваются внутри одного банка или с использованием автоматизированной системы межбанковских расчетов.

"Это значит, что платежи юридических лиц на территории нашей страны не зависят от SWIFT", – подчеркнули в пресс-службе.

Функционирование системы расчетов, которые относятся к розничным платежам и идут по безналу, также не связано со SWIFT, и она будет работать в штатном режиме даже при возникновении иных проблем.

© Sputnik Вячеслав Шарапов
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"Это касается и банковских платежных карточек, выпущенных к счетам, валюта которых отлична от белорусского рубля", – уточнили в регуляторе.

За границей можно рассчитаться банковскими карточками в белорусских рублях, если они относятся к международным платежным системам.

"Также можно использовать карточку платежной системы БЕЛКАРТ в странах "присутствия" платежной системы "Мир", а это Российская Федерация и другие страны-участницы ЕАЭС, Абхазия, Узбекистан, Болгария, Кипр, Турция, Великобритания, ОАЭ, Тайланд, Южная Осетия", – уточнили в Нацбанке.

Последует

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Возможное отключение от международной системы финансовой информации обсуждалось после введения санкций в отношении белорусских властей в связи с политическим...
 
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